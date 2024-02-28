「李多慧包包」5款詢問度最高！土星水桶包超可愛、黑色單肩包2千有找

文／美人圈

李多慧包包同款推薦！啦啦隊女神李多慧擁有傲人身材，不僅舞技厲害、穿搭迷人可愛，也很積極經營個人IG、YOUTUBE頻道與粉絲互動，清新自然又可愛的氣質，擄獲不少男男女女的心，更是不少人狂問：「想知道李多慧的包包」，以下就盤點詢問度最高的李多慧包包同款，一起入手！

李多慧包包同款推薦

Vivienne Westwood 水桶包（Chrissy small bucket bag）

這款包李多慧私下很常背！近期多次出現在李多慧的YT影片中，像是逛台灣夜市、台韓物價差異等都能看見這款包包的身影！包型是耐裝的水桶包款，所以即便看起來包型小巧，但依舊很能裝。

▲李多慧近期私下很常背的土星水桶包。（圖／Youtube／이다혜 李多慧）

背帶是帥氣的銀色鏈條，可以像李多慧這樣搭配可愛的裙裝，或是俐落酷帥的黑色穿搭都非常適合！

▲Vivienne Westwood 水桶包（Chrissy small bucket bag），£290（約台幣11,628元）。（圖／Youtube／이다혜 李多慧、Vivienne Westwood）

ZARA 搖滾風翻蓋單肩包

耐看又帥氣！這款算是李多慧同款包包中屬於相對大容量的，且價格好入手。是柔軟單肩包、外層飾有接縫設計，更有三個隔層，其中一個配拉鍊閉合，東西好分類、容量超耐裝！

▲耐看又帥氣的黑色單肩包，算是李多慧同款中相對大容量的包款。（圖／IG@le_dahye）



採鏈條背帶、內襯也含口袋，整個包包是採磁扣閉合，因此拿取東西快速也方便，搭配俐落的造型就很好看，出國登機背這顆也非常適合！

▲ZARA 搖滾風翻蓋單肩包，NT$1,490。（圖／IG@le_dahye、ZARA）

PAULS BOUTIQUE 愛心包（LOVE 러브）

愛心包太可愛！這款不只一次出現在李多慧的各個社群，包含IG上與猩猩的合照、YT影片通通都有，也可看出這款包包的搭配性非常高，帥氣俐落的工裝褲以及甜美裙裝都好看。

▲李多慧背的愛心包太可愛。（圖／IG@le_dahye、Youtube／이다혜 李多慧）



這款包包是品牌PAULS BOUTIQUE的愛心包，推出可愛淡粉色、清新杏白色、時尚黑色3個色系，小巧又搶眼的包型，非常能為穿搭畫龍點睛，而且並沒有想像中難搭，休閒的T恤+牛仔褲也很好看，重點是約台幣2000多就能入手，價格相對可愛很多，入手李多慧同款更不心疼。

▲PAULS BOUTIQUE 愛心包（LOVE 러브），韓幣99000（約台幣2,351元）。（圖／PAULS BOUTIQUE）

DIOR SADDLE迷你馬鞍手袋

老花包的超級經典款！這款迷你馬鞍手袋來自DIOR經典Saddle系列，並以藍色Dior Oblique緹花製成，迷你的尺寸適合身高小巧的女生，更可肩背及手提，甜美裙裝、率性牛仔褲搭配都很好看。

▲DIOR SADDLE迷你馬鞍手袋配肩帶，NT$120,000。（圖／IG@arrow__dh、DIOR）

LOUIS VUITTON New Wave Multi-Pochette

波浪紋超可愛！這款包身以絎縫小牛皮製作，使用New Wave系列經典「波浪紋」元素，不僅容量大，每一個部分更都可以拆下使用，附有圓形零錢包、寬肩背帶與金色鏈帶，讓略為中性的包款又帶有可愛的氣息，同時兼顧實用、百搭與多變風格。

▲李多慧私下也愛背LV鏈帶小包。（圖／IG@le_dahye）



黑金配色更是大器耐看，包身精巧卻耐裝，加上可手提、肩背、斜背，難怪李多慧有段時間的上班路、工作路都背這款包包，工作、搭飛機、日常外出都超適合背。

▲LOUIS VUITTON New Wave Multi-Pochette，美金2,710（約台幣85,646元）。（圖／IG@le_dahye、LOUIS VUITTON）

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