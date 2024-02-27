王淨認等著嫁好萊塢男星　站台GANNI台灣首店自誇新髮型「怎樣都漂亮」

記者鮑璿安／台北報導

台灣時尚迷選擇多元，丹麥設計師品牌GANNI 台灣首座形象店在台北微風廣場GF正式開幕，今（27日）藝人王淨受邀搶先逛店，她頂著妹妹頭新髮型亮相，對於日前爆出與男友曹佑寧的閃婚消息，她也親自還原事發經過表示：「身邊的親戚都傳訊息恭喜，還有人問我媽媽為什麼沒先跟他們說」。

▲王淨出席GANNI 微風復興店開幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

王淨笑說可能大家都希望她快點嫁出去，她也透露過年期間有和曹佑寧家人一同去走春、小賭怡情，相處得相當融洽，但自己倒是不著急結婚，還開玩笑回應「甜茶（提摩西夏勒梅）還在等我」。

王淨這次演繹2024春夏系列及GANNI Taipei限定商品，以俏麗的短髮新造型搭配吊帶黑洋裝亮相，剪回她習慣的短髮與妹妹頭瀏海，男友曹佑寧是否覺得好看？她回：「我應該是怎麼樣都漂亮吧」。而GANNI更是她的愛店之一，過去是透過丹麥的KOL穿著才發現這一品牌，青春活潑的調性非常吸引她。

▲王淨以俏麗的短髮新造型搭配吊帶黑洋裝亮相。（圖／記者周宸亘攝）

▲王淨演繹經典飾釦尖頭平底鞋。（圖／品牌提供）

GANNI由創意總監Ditte Reffstrup和創始人Nicolaj Reffstrup夫妻共同經營，近年來持續受到各界明星的喜愛，2024春夏系列主打細緻格紋、幾何鋸齒條紋與品牌經典icon豹紋作為元素運用，輔以吸睛亮眼的桃紅色、霧紫色與杏色打造整體視覺呈現，重點單品包含新一代it包GANNI Bou Bag迷你斜背包、經典飾釦尖頭平底鞋等。

▲Ganni全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾打造「早安台北限定T恤」。（圖／品牌提供）

品牌全台首間品牌形象店進駐台北微風廣場，也特別合作台灣新銳藝術家Patty Tsai蔡貝桾，打造「早安台北限定T恤」，以兩隻獵豹俏皮結合台灣特色珍珠奶茶飲品，標榜全球唯一、限量販售，童趣又寫實的模樣非常值得收藏。

與此同時，簡約控引頸期盼的法國時尚品牌 A.P.C. 終於首度登陸台灣，首間品牌專門店落腳遠東 Sogo 百貨台北復興館4 樓，為呼應品牌形象，店裝大量運用中性色調如暖棕、原木色、霧灰等，營造出自然簡約、洗鍊精緻並極富當代感的空間氛圍。專門店展示著當季女裝和男裝系列，並陳設包包、T 恤和牛仔褲專區。