樸質茶葉入香水展現極致質感！增添溫柔時髦氣息不撞香

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

茶的香氣近年很常被運用在香水的層次裡面，淡雅的樹葉氣息搭配一點苦澀的味道，展現出細緻古樸的韻味，很是獨特，以下就盤點多支茶葉香氣的香水，身為喜愛中性味道的人，一定要嘗試看看。

＃COURREGES seconde peau淡香精，50ml、售價3980元

由THE SPAACE所獨家販售的法國香氛品牌COURREGES在2024年登台，由BALENCIAGA創辦人的得意門生André Courrèges在1971年所創立，7款如同調色盤的香水單品，運用獨特時髦的瓶身，展現出各自具有特色的氣息。

其中，宛如「第二層肌膚」的seconde peau淡香精，運用茶葉為主香調，融合松木與香根草，展現出迷人又柔美的溫潤氛圍，奶潤的奶茶色瓶身，更顯露出香氣的質感，是一支不受拘束的柔和氣息，聞過就會秒愛上。

＃GIORGIO ARMANI 高級訂製淡香水花園－香格里拉茶園，售價6500元

GIORGIO ARMANI旗下最受到歡迎香格里拉茶園，運用冷冽紅茶煙燻木質香，交織綠茶嫩芽的芳香，搭配明亮柑橘、龍涎香展現出令人心曠神怡的茶香調，是很純淨乾淨的味道，一年四季都可以使用，可以享受自然遼闊的寧靜力量。

＃KLOWER PANDOR 茶韻之時，售價1680元

MIT的香氛品牌在去年金馬60的時候，也做過限定的茶香味香水，運用桂花、甜橙的前調營造出活潑歡愉的興奮感，接著，沉穩浪漫的茶葉、紫羅蘭與小蒼蘭緩緩注入，展現出些微輕甜的氣息，最後白麝香與丁香，帶出平和溫柔的尾韻，是一款待有些與神秘，卻又清新的香氣。