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試・開箱／成就完美童顏的頂奢乳霜！全方位澎彈緊潤一抹有感

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

冬季可以說是用乳霜最舒服的季節，不僅可以滋潤肌膚乾燥，更是可以封鎖大多營養能量，達到一整晚的呵護潤澤，讓肌膚重現年輕活力，以下就盤點多款厲害的乳霜，一定要試試看。

＃資生堂ELIXIR怡麗絲爾 膠原緊V澎潤霜，50g，售價3400元

▲資生堂,嬌蘭,RéVive,保養,乳霜,。（圖／品牌提供）

資生堂旗下膠原蛋白專家怡麗絲爾已經有40年的研究經驗，可以說是保養品界的「膠原蛋白博士」，這次全新推出的澎潤霜，更是使用6大天然植物萃取成分，搭配柴胡、西洋菜、薄荷、海藻、山竹等萃取精華，全新添加有效攻略5大膠原蛋白，讓肌膚全方位緊緻潤澤，散發出細緻水光圈，展現令人著迷的零細紋水煮蛋肌。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳淨亮修護蜜霜，50ml、售價6600元

▲資生堂,嬌蘭,RéVive,保養,乳霜,。（圖／品牌提供）

身為「蜂蜜」的專家，嬌蘭研究世界各地多種純淨的蜂蜜成分，更發現從基阿維樹花朵中汲取的白蜂蜜，宛如白色珍珠一般溫潤滑，僅生長在高海拔地區非常純淨天然，可以幫助肌膚達到白皙透亮的效果，輔以維他命C、自然複合酸AHA，可以全方位勻亮肌膚，對抗膚色暗沉的問題，打造年輕健康狀態。

＃RéVive 光采再生活膚霜－幻彩絢染藝術加大版，75ml、售價6800元

▲資生堂,嬌蘭,RéVive,保養,乳霜,。（圖／品牌提供）

由尖端科技研發出的光采再生活膚霜，自從上市以來就熱銷超過26年，可以說是經典傳奇的乳霜，很多人用過都有感，這次再度攜手紐約知名紡織設計工作室Eskayel創辦人兼設計師Shanan Campanaro，聯名推出最新的限定包裝，將漸層絢染色彩與幾何圖形，為經典乳霜換上新裝，別具活潑青春氛圍。

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關鍵字：

資生堂, 嬌蘭, RéVive, 保養, 乳霜

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