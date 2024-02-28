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超準心測！蛋糕第一口從哪開始吃？秒測你的真實愛情觀

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記者曾怡嘉／綜合報導

心情差的時候，來口蛋糕撫慰心情，心情好的時候，吃口蛋糕來慶祝紀念，甜蜜可口的蛋糕就是有這種神奇魔力，那麼你吃蛋糕的第一口都是從開始吃呢？《小紅書》有個超準的心理測驗，可以從這看出你的真實愛情觀。

▲▼超準心測！秒測你的真實愛情觀 。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash）

#吃蛋糕第一口，通常從哪裡開始吃呢？

A. 蛋糕上的草莓

B. 蛋糕的尖端

C. 蛋糕的側面

D. 蛋糕上的奶油

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-------------------------------------（下有解析）


#選擇A的你

渴望被愛型，你希望你的另一半能把你捧在手心裡，你只要一談戀愛就容易整個陷入，希望對方能把你放在第一位，要給你足夠的安全感，但久了和你戀愛會覺得有點壓力，記得要調整自己的心態，整體來說能被你愛上，肯定是幸福的。

#選擇B的你

默默付出型，你的包容力很強，在一段戀愛關係中，總習慣去照顧別人，只要對方開心，你就很開心，習慣把自己的需求放在第一位，但這樣的關係長久下來，會慢慢變得不健康，想要愛情能走得長久，雙向溝通是必要的。

#選擇C的你

習慣單戀型，你很滿足單戀，或是偷偷欣賞別人的感覺，你不太敢付諸行動，也認為感情不一定要開花結果，只喜歡享受其中的過程，你的愛來得快，去得也很快。

#選擇D的你

積極追求型，你看到喜歡的對象，會努力去爭取，總想表現出最好的一面讓對方看見，有時候太過努力，反而會給對方小壓力，建議感情的事情就順其自然，放寬心或許有出乎意料的好結果。

關鍵字：

心理測驗, 愛情, 愛情觀

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