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王菲背的Longchamp包沒得買、謝霆鋒穿破外套繡俄文　機場甜蜜同框行頭一次看

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▲王菲 謝霆鋒。（圖／翻攝搜狐、微博）

▲謝霆鋒（左）和王菲在北京機場被拍到。（圖 /翻攝搜狐）

記者林明瑋 / 綜合報導

王菲和謝霆鋒從日本返回北京，在機場被目擊，除了低調曬幸福，向來時尚氣場超強、怎麼穿戴都合理的王菲，身上行頭也是重點，她背的包包首先被搜出，是Longchamp的Hobo肩背包，不過這款包早在2016年春夏已停產，想要也沒得買了，身旁的謝霆鋒則背著已曝光多次的OAKLEY迷彩包，身上的灰色連帽外套刻意仿舊刷破，胸前繡著俄文「非常感謝」。

▲王菲 謝霆鋒。（圖／翻攝搜狐）

▲王菲和謝霆鋒都穿得輕鬆隨興。（圖 /翻攝搜狐）

54歲的王菲身材高䠷本身就是衣架子，加上絕佳品味，造型充滿個性與態度，她是Phoebe Philo時代CELINE的鐵粉，不但常穿著亮相，更來台灣出席活動、赴巴黎看秀，她也曾為御用造型師Titi Kwan（關榮恩）在上海辦的秀客串模特兒走伸展台，近日她的御用化妝師阿Zing，將1998年因《唱遊》專輯封面而紅翻天的「曬傷妝」幕後花絮重新po出，滿滿回憶殺。

▲王菲 謝霆鋒。（圖／翻攝搜狐、微博）

▲2016年，王菲為看CELINE秀赴巴黎。（圖 /資料照/CELINE提供）

▲王菲 謝霆鋒。（圖／翻攝搜狐、微博）
▲2018年，王菲在上海為Titi Kwan服裝秀客串當模特兒。（圖／翻攝faye_fa_ye IG）

和謝霆鋒自2014復合以來多次被拍到同框，造型每每是話題，這回她穿著南韓品牌FACADE PATTERN的灰呢外套，內搭黑色毛衣，再裡面的白T恤下襬不經意露出，搭配牛仔褲與adidas咖啡色SL 82復古運動鞋，相當輕鬆隨興；她戴的大陸品牌的UZZO毛帽也被問翻，官網上已打出「王菲同款」字樣；肩上的Longchamp Hobo包屬於品牌經典的le pliage系列，自2010年至2016年春夏販售，現在雖沒有完全相同的款式，但以帆布或再生帆布製成的le pliage包仍有很多選擇。

▲王菲 謝霆鋒。（圖／翻攝搜狐、微博）

▲Longchamp Hobo包、adidas SL 82復古運動鞋。（圖 /翻攝Edisac、Sneaker Jagers）

▲王菲 謝霆鋒。（圖／翻攝搜狐、微博）
▲UZZO毛帽在官網已秀出「王菲同款」字樣。（圖 /翻攝UZZO）

戴著棒球帽、外套帽子再加上口罩的謝霆鋒，穿著也十分簡單，灰色連帽外套邊緣處刻意刷破，胸前繡著「Большое спасибо」（俄文：非常感謝），搭配深色休閒款、全黑運動鞋，外套掛在OAKLEY迷彩包上，兩人從穿著到態度都自然不造作，又一次圈粉無數。

▲王菲 謝霆鋒。（圖／翻攝搜狐、微博）

▲謝霆鋒戴的棒球帽。（圖 /翻攝aliexpress）

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王菲, 謝霆鋒

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