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掉髮掉不停？營養師教吃「健髮飲食」5關鍵：蛋白質要吃夠

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▲▼ 營養師曝生髮飲食5關鍵 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享有助於維持頭皮髮絲健康、改善掉髮問題的5個飲食重點。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

現代人作息不規律、壓力大，加上不良的飲食、生活習慣，有掉髮困擾的年齡層逐漸下修，不少人年輕輕輕就有頭髮越來越稀疏的問題！營養師沈夏冰就指出，如果你正處於減肥期、染疫後恢復期或是頭髮大把大把的掉，很有可能是缺乏了某些營養素，這時候只要及時補充營養，就能在一定程度上改善脫髮。他就分享5個飲食營養建議，幫你維持頭皮髮絲健康，改善掉髮問題。

＃足夠的能量攝入

沈夏冰表示不推薦以節食減肥，而就算是正在減肥期的人，建議每天也至少要保證攝取到1200～1500大卡熱量，否則很容易造成掉髮問題。

▲▼ 營養師曝生髮飲食5關鍵 。（圖／示意圖／達志影像）

＃吃夠蛋白質攝取量

缺乏蛋白質可能導致頭髮生長異常，造成掉髮、頭髮易斷等狀況。所以每天要攝取足夠蛋白質，尤其是優質蛋白，建議男性每天攝取65g、女性每天攝取55g，並盡量可從動物性食物和豆製品中去獲取優質的蛋白質。

另外，鐵的攝取也很重要，建議男性每天要攝取12mg、女性每天20mg，平時每天適量吃些瘦肉、動物內臟，這類食物血紅素鐵吸收率會更高一點。

▲▼ 營養師曝生髮飲食5關鍵 。（圖／示意圖／達志影像）

＃每天吃約10g堅果

像是花生、巴旦木、核桃、葵花籽等，這些堅果中的鋅、錳、銅等礦物質含量非常豐富，能給毛囊提供足夠的營養、促進頭髮的生長。但是需要注意的是，堅果熱量高，每天吃10g左右，相當於一小把的量就夠了。

＃確保動物性食物的攝入

吃夠動物性食物才能獲取更豐富的礦物質，像是鐵、鋅、硒、錳等礦物質，有利於維持頭髮的健康生長。最好每天都能吃一顆完整的雞蛋，而整個動物性食物建議每天攝入120～200g，差不多是一個手掌的大小，同時每周最好能吃到2～3次海鮮。

▲▼ 營養師曝生髮飲食5關鍵 。（圖／示意圖／達志影像）

＃每天吃夠新鮮蔬菜水果

建議每天至少吃500g蔬菜和250g水果，保證維生素C的攝取，幫助維持髮質穩定。

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