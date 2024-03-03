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Jennie早春牛仔穿搭辣秀性感魅力　再帶貨超萌愛心包

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實習記者施至真／綜合報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie身為無數品牌代言寵兒，近期在Calvin Klein 2024春季形象廣告中，除了穿上飾有品牌標誌性LOGO的內衣褲，大展性感俏皮的一面，更穿上經典丹寧系列外套，以大膽穿搭演繹Calvin Klein的經典標誌。而Jennie過往的穿搭中，也經常以各式牛仔單品作為造型，包括Coperni、courreges、JACQUEMUS等品牌做為穿搭。

▲Jennie外套微開辣秀Calvin Klein性感內衣。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

▲Jennie早春牛仔穿搭辣秀性感魅力。（圖／翻攝IG@jennierubyjane、@calvinklein）

Calvin Klein正式推出2024春季形象廣告最終章，由Mert Alas為本次形象廣告操刀攝影，捕捉Jennie最俏皮、性感的一面。廣告中Jennie除了穿上全新Intense Power內衣，為經典剪裁注入新意，另外也將丹寧外套注入獨特個人魅力，內裡搭配棉質平口內褲、輕薄LOGO內衣，兼具誘惑性和舒適度，賦予Calvin Klein經典設計全新的年輕魅力！

本季的Calvin Klein內衣及丹寧系列以休閒簡約風為主要設計，Jennie更以大膽手法完美詮釋品牌風格，從內衣到丹寧系列的外套、90S牛仔褲，都是2024春日穿搭的最佳之選。

除了Calvin Klein全新丹寧系列，Jennie也在IG分享了自己的牛仔系列早春穿搭，只見Jennie手上拎著法國大勢品牌Coperni的「Denim Mini Heart Tote Bag」，愛心造型吸睛度滿分，下身搭配Coperni牛仔闊腿工裝褲，設計風格饒富趣味，隨意搭配黑色針織上衣、帆布鞋及GENTLE MONSTER墨鏡，若隱若現間增添了些許街頭感，營造時尚又不失氣勢的簡約穿搭！

▲Jennie外套微開辣秀Calvin Klein性感內衣。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

▲Jennie手拿Coperni超萌愛心牛仔包。（圖／翻攝IG@jennierubyjane、Coperni官網）

喜歡率性穿搭的Jennie，也穿上JACQUEMUS直筒牛仔褲，腰間搭配垂墜的牛仔布條為裝飾，簡單卻不簡單，可綁成蝴蝶結裝可愛，自然垂下更顯隨興感，上身搭配黑色皮外套，使穿搭帥氣感直線上升。

除了較有個性的牛仔褲外，courreges的合身牛仔褲搭上白色T-Shirts，更是打造出永不退流行的休閒造型，另外，極短牛仔褲搭配膝上長靴，最後搭上同色系上衣，隨意就將身形比例拉高，雙腿看起來修長又顯瘦不臃腫，營造有個性卻不會太張揚的穿搭。

▲Jennie外套微開辣秀Calvin Klein性感內衣。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

▲Jennie穿上courreges合身牛仔褲及極短牛仔短褲。（圖／翻攝IG@jennierubyjane）

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關鍵字：

Jennie, CalvinKlein, Coperni, courreges, JACQUEMUS, 丹寧, 牛仔

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