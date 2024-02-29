春天必收！5款小白花「純欲風香水」清純又性感

▲春天必收的明亮輕快的花香調香水。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

春季已悄悄到來，聞著清新明亮的花香，讓人感受滿滿的幸福感，近來不少香水皆以白花香調為主，像是常見的晚香玉、橙花、茉莉、鈴蘭、梔子花等，盤點清新花調香氛，哪一瓶是你的心頭好呢？

▲ Perfumer H淡香精，#百花FLOWER NO.1，100ml，4,000元。

柔滑的檀香、波本香草和白麝香的基調結合來自印度的晚香玉、埃及的茉莉、突尼斯的橙花和土耳其的玫瑰油，就如同一束白花的香氣，倍感明亮清新。

▲Diptyque 2024限量杜桑淡香，75ml，6,000元。

晚香玉、茉莉與橙花香氣和諧交融，再以海洋香調襯托，獨樹一幟的嗅感應運而生，每種香氛原料都扮演著重要角色，盡情喚醒美妙感官與深邃情緒體驗。

▲EX NIHILO 純欲茉莉淡香精，50ml ，6,800元。

介於飽滿花香與濃郁皮革香氣之間，微妙的組合搭配得恰到好處，像是一段迷醉在深夜白色花叢的旅程，舉目所見卻只有薄如羽翼的漫脈。

▲Miller Harris 恬謐花徑淡香精，50ml，4,150元。

以清澈明亮的梔子花香為主，如同花叢中透出的朦朧微光，遠離喧囂的倫敦秘密花園裡，綻放著豐盈爛漫的神秘花卉。將其優美的芳香信手捻來，繫出一束涼爽清新。

▲LOEWE 奇蹟天光淡香水，100ml，4,860元。

靈感來自周圍純凈和新鮮的空氣，揉合了甜梨、鈴蘭和茉莉香氣，精巧、活潑的花瓣在風中歡快起舞，給人開心愉悅的感受。