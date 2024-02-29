樂高推《動物森友會》萌翻全場　CASETiFY《冰雪奇緣》像拼圖

▲樂高《動物森友會》、CASETiFY《冰雪奇緣》帶來聯名驚喜。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼把瑪利歐「樂高化」之後，任天堂再度與樂高攜手推出旗下熱門遊戲《動物森友會》樂高版，把虛擬的可愛世界透過樂高概念實體化，超可愛的設計真的有夠討喜！預計3／1在台正式上市，同時在SOGO忠孝的快閃店也同步開張，為吸引島民體驗，還推打卡完成任務就送小禮物。CASETiFY也推《冰雪奇緣》手機殼，還有令人玩味的設計。

任天堂推出動物森友會後吸引許多人「上島」共築小天地，在動物村莊定居生活，展開各項活動並發揮的創意設計生活空間，樂高也繼瑪利歐之後，推出動物森友會系列，首波推出5款全新盒組，每款盒組皆由遊戲場景為靈感設計，讓玩家們在體驗樂高拼砌的過程中，發覺與遊戲場景中的相像之處，預計3／1在台上市。

5款合組包括「77046朱黎的生日派對」，準備麥克風與星星送給壽星朱黎，跟朱黎一起過生日；「77047莉莉安的歡樂露營」與莉莉安一起佈置營地，準備好帳篷，撐竿跳過河探險；「77048航平的乘船旅行」跟著航平乘船出發，與小潤碰面；「77049西施惠，歡迎來我家」跟著西施惠一起到音音家拜訪，為音音的家打造新樣貌；「77050 Nook商店與彭花的家」到Nook商店選購工具，到彭花家吃紙杯蛋糕、把信件放進郵筒，幫彭花重新配置家具，讓島民們有機會實體化不同情境。

實體化的部分不只這些，3／1至3／21期間，也同步在SOGO忠孝店圓形廣場，開張「樂高動物森友會快閃店」，除了販售動物森友會系列新品之外，還有周末限定活動，3／2下午3點及4點有活潑可愛的「樂高人偶見面會」，以及「島民機智搶答」。

樂高表示，3／1至3／21期間於現場拍照並上傳至IG，並追蹤和標記台灣樂高IG官方帳號加上指定hashtag，即可獲得動物森友會貼紙，還有機會抽中Nintendo Switch（OLED款式）。於快閃店購買該系列滿2,000元即可獲得「30662小楓的南瓜田」；於快閃店任意消費滿3,000元可獲「30389刺毛怪和蘑菇地形」贈品。

手機配件品牌CASETiFY 近期也宣布攜手迪士尼經典動畫電影《冰雪奇緣》，以電影中安娜、艾莎與雪寶之間深厚溫暖的情誼為靈感，打造一系列的生活配件，以獨特的半邊雪花印花設計，搭配安娜與艾莎的人像剪影，將兩個手機殼併在一起，就呈現完整的雪花圖樣，展現安娜與艾莎之間的親情牽絆。此外，結合彩繪玻璃元素設計的標誌性冰雪皇宮、魔法雪花與雪寶的手機殼，也很令粉絲玩味。

該系列配件涵蓋各代 AirPods 保護殼、Apple Watch 錶帶、磁吸行動電源、PowerThru 2 合 1 充電座、磁吸式無線充電盤、磁吸手機卡套支架、磁吸手機指環支架、磁吸手機支架、 iPad 保護殼、 MacBook 電腦保護殼等豐富的電子及生活配件，全系列配件售價1,080元起，現已於台灣上市。