韓韶禧6款「去黃提亮」髮色推薦！最新髮尾線條染太美　百搭好駕馭

文／美人圈

韓韶禧最新「髮尾線條染」太美！韓韶禧近期再度釋出最新照片，將髮尾染上歐美感、混血感十足的「線條染」，別有一番風味，不突兀之外還超級好看，已經可以嗅到即將掀起一波「跟染旋風」！再加碼盤點韓韶禧歷年「去黃提亮」染髮顏色推薦，根本最強染髮範本啊！

韓韶禧染髮顏色推薦

髮尾線條染

韓韶禧最新「髮尾線條染」太美啦！歐美感、混血感十足的線條染，特別適合想在髮色做變化、又不希望全頭漂髮的人，然而，可以只染在「髮尾」，就能更大幅降低漂髮面積、藥劑也不會太靠近頭皮、不滿意也能馬上剪掉，重點是素顏也不會怪！

▲韓韶禧最新髮尾線條染太美。（圖／IG@xeesoxee，下同）



因此可以像韓韶禧這樣，選擇帶有霧面且冷色調的棕色髮色，襯托出膚色的透明感與潔淨感，並在髮尾做灰金色的線條染，整體有特色又不突兀，放下來、綁馬尾或戴帽子都很好看，超有造型！這樣的配色也不會給人太妹、混混感，氣質依舊好。

蜜糖棕色

韓韶禧先前出席Dior的2024春夏高訂大秀，美貌引起高度討論！恰到好處的「蜜糖棕色」髮色，更是將膚色襯得白淨透亮、有氣色，搭配一頭波浪長髮，整個人氣質浪漫又靈動，還帶了點減齡感，是超級不挑人、不挑膚的必染髮色！

暖色系的蜜糖棕色其實不少女星都染過，足見其百搭又好駕馭！這款髮色通常在室內燈光下很低調，換在陽光照耀下時卻會泛起一層棕色的光芒，同時髮質看起來柔順，即便是染燙過度的乾燥髮，也能看起來相對不毛躁，髮質質感與整體溫柔感通通爆棚。

焦糖紅棕色

低調的焦糖紅棕色，在室內看就是焦糖棕色，室外才會顯現出紅調，是一款低調又溫柔的髮色！這款染髮顏色的「棕大於紅」，減緩了紅色給人的浮誇感、銳利及狂妄感，因棕色跑得較多，更加日常且不挑膚色。

樹莓紅棕

韓韶禧這款「樹莓紅棕」髮色也超級好看！對比上一款，這款的紅色再明顯一點，但也是相對低調、好駕馭的紅棕系髮色，想染紅色讓氣色更好，同時不希望過度張揚高調、或棕色的過度日常，這款就非常適合，在室內看會呈現棕色，但在室外陽光的照耀下就會帶有紅調，超級好看！

除了韓韶禧上圖「樹莓紅棕」髮色配大旁分瀏海，展現帥氣俐落的一面外；也可像下圖配遮額頭的瀏海，減齡感十足！再配上樹莓紅棕髮色，不僅女神感滿滿，還增添幾分個性感，可性感也可溫柔。

蜂蜜茶棕色

韓韶禧也不總是染深色、冷色調！這款超百搭、暖調的蜂蜜茶棕色韓韶禧也染過！蜂蜜茶棕深淺適宜，可說是所有棕髮色當中最不挑膚色的！不需額外漂髮也能輕鬆上色，不只一秒顯白，在陽光照射下還顯得特別柔順有光，是染起來會非常亮眼、有活力的染髮顏色，夏季尤其適合！

這款蜂蜜茶棕更使肌膚襯出些微蜜糖色調，整個人氣色明顯變暖、較紅暖、帶出肌膚當中的紅暈感，讓整個人氣質變得更加明媚，若天生氣色較為蒼白零血色，這款激推！

原生黑髮

最後就是原生黑髮！韓韶禧的髮色多變，尤其爆紅作品《夫婦的世界》中，明亮、艷麗的橘髮色令人為之一亮，當時也掀起網友討論「都很美！但韓韶禧到底適合哪種髮色？」不少網友表示，《夫婦的世界》劇中的角色「呂多景」的確是適合鮮豔的橘髮色，但韓韶禧本人適合黑髮，「黑髮真的是絕了！」。

原生黑髮的韓韶禧給人清冷感受，對比暖調的髮色來說，冷色調的黑髮反而更能襯出帶有透明感膚色，整體膚色看起來更加白淨。此外，深色的髮色也能讓髮質看起來較好，即便染燙多次，都依舊能比淺色、暖調的髮色來說顯出好髮質，若正苦惱髮質「看起來」很差，深色髮、原生感的黑髮是很好的選擇。

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