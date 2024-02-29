小心乾癢又長痘！皮膚科醫師曝「洗澡5大誤區」：水溫太高也NG

▲肌膚越來越敏感、乾癢？小心洗澡時的NG動作是元兇。（圖／翻攝IG@haeny_gram、pexels）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@innisfreeofficial、@australianbotanicalsoap

最近氣溫又狂降，冷到「皮皮剉」，你洗澡的水是不是也越開越熱了？小心這就是讓你肌膚乾癢、變敏感的元兇，甚至連臉部肌膚都跟著出狀況！皮膚科醫師劉秀麗就表示，洗澡洗錯了，再努力保養還是敏感、易長痘，她也列出5個常見的洗澡誤區，快看看你中了幾條？

NG 1：洗澡水溫過高、時間過長



如果你很勤勞的塗抹身體乳，但身體依舊經常乾癢、一抓就泛紅，很有可能就是你洗澡時的水溫太高、沖洗時間過長，而破壞了皮脂膜。

建議洗澡水溫大約在攝氏40度左右就好，最高不要超過42度，洗澡時間也盡量不要過長，一般情況來說10分鐘左右就好。另外，臉部肌膚長時間處於封閉濕熱的環境，更容易泛紅敏感，所以皮膚屏障受損的人，像是敏感肌、玫瑰痤瘡患者等都不建議去泡溫泉、汗蒸幕。

NG2：邊洗澡邊洗臉、卸妝

大多數人洗澡時用的水溫相對較高，不適合用來洗臉，加上還用蓮蓬頭對著臉沖洗，沖洗力過大，容易導致敏感肌、痘痘肌加重。

洗臉水溫建議控制在攝氏37度左右，清洗臉部時用溫水潑洗。所以正確做法，建議先將臉部洗乾淨，塗上精華油或是保濕產品，再去洗澡。

NG 3：洗澡後沒有立刻護膚



洗完澡後不保養或拖太久沒塗上保濕產品，肌膚會乾燥缺水，慢慢變得緊繃。

劉醫師表示，洗完澡5分鐘內是保養肌膚、塗抹身體乳的最佳時間，這時候角質層還有水分，護膚保濕效果會更好。

NG 4：沒注意護髮素殘留在背部



後背出油和容易長背痘、胸口痘的人要注意，沖洗護髮產品或潤髮乳時，直接往後仰頭沖洗，容易使護髮素殘留在前胸後背上，沒沖洗乾淨的護髮產品裡的油脂會加重細菌和痘痘滋生。

劉醫師建議，沖洗護髮產品時，最好向前彎腰沖洗，減少護髮產品殘留在身體上的機率。

NG 5：頻繁使用磨砂膏、搓澡巾



過於大力摩擦會影響肌膚角質層，引起肌膚敏感，若每天洗澡都用搓澡巾、沐浴球，還經常使用磨砂膏，容易損害角質層，造成皮膚敏感不適。

不管是臉部還是身體肌膚，都不要經常去角質，以免造成皮膚受損，依據個人情況，合理選擇使用搓澡巾頻率。