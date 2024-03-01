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輕盈水感秒吸收！4款話題「精華水」盤點　肌膚不知不覺變亮了

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記者曾怡嘉／綜合報導

隨著春天腳步接近，不少保養品牌不約而同推出精華水，質地輕盈好吸收，以最新科技搭配溫和酸類成分，保養同時幫肌膚溫柔煥膚，改善暗沉粗糙，膚況不知不覺變好了。

▲▼精華水盤點。（圖／品牌提供）

▲IPSA 極境新生修護精華露，50ml，2,500元。

內含高效重生復活草成分，為肌膚注入強大賦活能量，找回年輕澎彈嫩肌，獨家複方胺基酸搭配雙重活性植萃，從肌底補充膠原蛋白，水感清爽質地一抹就愛上，同時不含酒精、香精、Paraben，就連術後肌膚也能使用。

▲▼精華水盤點。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 超極光活粹晶露，150ml，3,950元。

全新超極光活粹晶露，延續 「超極光保養系列」酵素美膚底蘊，2024年率先推出97%光肌素及3%舒緩保濕植萃精油，不僅細緻毛孔更有感，更提供8倍保濕力，同時加入全新微酸溫和煥膚複方，透過果酸、乳酸、水楊酸及植酸交互作用，加速皮膚新陳代謝周期。

▲▼精華水盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE  雪肌精澄白薏透露，200ml，880元。

新款雪肌精化妝水，更適合乾性肌膚使用，添加W-甘草酸硬脂酯成分，一舉解決乾荒暗沉，高濃度的日本國產薏仁萃取液，給肌膚充分潤澤，土白蘞及當歸萃取液，能抑制黑色素生成，紅棗萃取液則有助於排出黑色素，艾蒿葉萃取液能促進天然保濕因子生成，打造健康肌膚。

▲▼精華水盤點。（圖／品牌提供）

▲GUERLAIN 皇家蜂王乳淨亮精華水，150ml，4,590元。

抗老化的維他命C、具煥白功效的白蜂蜜搭配強效修護動態黑蜂修護科技，皇家蜂王乳淨亮精華水更蘊含複合酸，蜂蜜調和果酸，提供溫和的微酸煥膚功效，可對抗膚色不均以及肌膚不緊緻，讓肌膚恢復年輕光采。

關鍵字：

保養品, 精華水, 春天保養, 乾性肌膚

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