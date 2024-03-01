等了3年！GU、高橋盾再推聯名　菱格紋肩包潮翻必買、最低390元起

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

潮流迷必搶聯名系列又來了！日系服裝品牌GU曾於2021年攜手高橋盾（Jun Takahashi）主理潮牌「UNDERCOVER」推出2次聯名系列，不僅大獲好評，每次開賣都被瘋搶到秒殺，這次睽違3年再度合作「GU X UNDERCOVER」推出聯名系列，每款都又潮又實穿，還攜手電影「環球怪物」推出三方合作單品，全系列共21款單品限量販售，於3月1日與日本同步上市。

▲GU睽違3年再度攜手UNDERCOVER推出聯名系列。



日本知名設計師高橋盾被稱為「日本時尚界最酷的人」，是潮流圈最著名的招牌之一，其創立的品牌「UNDERCOVER」也多次吸引包含Givenchy、NIKE、Supreme等國際知名大牌合作推出聯名商品，經常掀起討論熱潮。而前2次與GU的合作也因單品售價較為平價，引起廣大迴響，2024年再次聯手出擊，本次設計靈感同樣來自UNDERCOVER的獨特觀點：「打造看似『似曾相識』，但卻是『前所未見』的服飾」，再結合GU品牌精神的「自由」概念，讓每個人都能自由地享受時尚。

▲2WAY寬版軍裝大衣、2WAY騎士外套和拉鍊口袋襯衫、透膚拼接針織開襟外套。



本次聯名系列以「KOZMIK/NOISE」為關鍵詞，將看似基本款的單品進行改變，調整服裝的外觀和穿著方式，像是2WAY騎士外套、2WAY寬版軍裝大衣和2WAY直升機褲等單品，其袖子、下擺和衣身分別採用可拆卸的設計，讓你可自由選擇穿搭樣貌。另外，像是輕薄寬版襯衫、拉鍊口袋襯衫及透膚拼接針織開襟外套則將縫紉線設計在外側，展示通常隱藏於單品內的設計細節。不僅男生穿了帥爆，女生穿上也能輕鬆打造男朋友風、休閒潮流感。

▲本次系列中更與電影「環球怪物聯盟」進行三方合作推出多款T恤。



此外，這次「GU X UNDERCOVER」聯名系列更與電影「環球怪物聯盟(Universal Monsters)」進行三方合作，推出以環球影業電影史上最具標誌性的恐怖怪獸角色，如「科學怪人」及「黑湖妖潭」圖案為設計的單品，展現UNDERCOVER設計師高橋盾獨特的黑暗奇幻世界觀。

▲還有菱格紋肩包、楔型鞋、徽章組等配件也都超時髦。



全系列共有21款單品，從上衣、褲子、外套、大衣等服飾都有，更有不分年齡、不分性別都能享受的時尚配件，包含楔型鞋、菱格紋肩包以及可百搭各種時尚單品的徽章組，每一款都很值得收。全商品價格落在390元～2,990元，不到3千元就能入手高橋盾大師的設計，錯過不知道又要等多久。

▲Gap也再度找來紐約傳奇時尚教父Dapper Dan推出春季聯名系列。



除了GU，美式時尚品牌Gap也再次攜手紐約傳奇時尚教父Dapper Dan推出「DAP GAP春季聯名系列」，融合Gap丹寧文化基因，打造兼具街頭元素與復古質感的全新丹寧系列。設計靈感來自牛仔造型，並結合Gap標誌性單品，展現「復古新典範，勢起丹寧」的精神，致敬牛仔文化。

▲本次依舊以帽T為核心單品。



Gap藉由最具標誌性的Logo帽T開啟了與Dapper Dan長達兩年的合作關係，此次全新春季聯名系列也推出4款新色帽T，依舊是雙方合作的核心單品，這也帶出Dapper Dan對於聯名的期望：「在歷史的某些時刻，帽T曾被貼上歧視、恐懼等負面標籤，因此與Gap的合作中，希望能將帽Ｔ呈現出自由、國際化且高雅的多元穿搭面貌。」希望能撕掉帽Ｔ的負面標籤。

▲共推出19款成人服飾，包含襯衫、牛仔外套、罩衫外套、褲裝全都有。



DAP GAP春季聯名系列在台灣共推出19款成人服飾及2款童裝單品，品項從經典帽T、襯衫、T-shirt、牛仔外套、牛仔和服開襟罩衫外套、褲裝，以及漁夫帽、托特包、腰包、方巾及襪子等配件，從頭到腳的單品全都有，完整體現牛仔的造型。全系列於即日起在Gap統一時代百貨台北店、板橋大遠百、台中LaLaport門市以及官網限定發售。

▲還有2款童裝和漁夫帽、托特包等單品也不容錯過。