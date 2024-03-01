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亮・珠寶／Jisoo美如仙有卡地亞加持　三環戒慶百年變個性枕形

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▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo在畫家梵谷作畫的靈感泉源地南法亞爾，留下美麗倩影。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jisoo日前造訪畫家梵谷作畫的靈感泉源地—南法亞爾，她身穿白色飄逸洋裝搭配卡地亞（Cartier）Trinity系列三環戒、項鍊並疊戴手環，留下美麗倩影，對她意義非凡之作為白K金、黃K金、和玫瑰金組成的靈動三環戒指，是她日常不可或缺的貼身物，今年適逢此系列問世100周年，品牌大膽玩變形遊戲，從圓圈變成枕形設計，相當時髦。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo身穿白色飄逸洋裝搭配卡地亞經典Trinity系列珠寶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

路易卡地亞於1924年打破傳統珠寶理念，設計出線條簡潔的Trinity活動戒環，百年以來深受時尚男女、紳士名媛喜愛，包括已故摩納哥王妃葛麗絲凱莉、巨星亞蘭德倫都收藏此經典之作。卡地亞歡慶此系列誕生百周年，特別推出環圈之間依然可自由活動的枕形款，包括金質或鋪鑲鑽石的經典款和大型款戒指、手環及墜飾。

▲▼ Cartier Trinity,Boucheron 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity三環戒指多重佩戴款（左上）835,000元，Trinity三環戒大型款123,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

新作中超大型款Trinity手環，可謂傳奇之作再現，卡地亞設計靈感源自1924年首款Trinity手環亮相，獲美國著名裝飾設計師Elsie de Wolfe喜愛購入，其後還有女演員Kendall Lee在1925 年為雜誌拍攝照片時疊戴了一對Trinity手環，彰顯氣勢，今日則轉換成枕形線條，極具分量感。

▲▼ Cartier Trinity,Boucheron 。（圖／公關照）

▲1924年路易卡地亞創作以玫瑰金、黃 K 金和白K金三環交織而成的戒指。

▲▼ Cartier Trinity,Boucheron 。（圖／公關照）

▲卡地亞枕形款Trinity三環項鍊，110,000元。

▲▼ Cartier Trinity,Boucheron 。（圖／公關照）

▲卡地亞Trinity枕形款三環手環，605,000元。

Boucheron標誌性Quatre系列今年則歡慶20周年，再度由波蘭名模Anja Rubik擔綱此系列形象廣告主角，披上無數Quatre戒指串起的衣飾非常搶眼，由4個不同圖騰環圈合而為一的Quatre戒指，圖案包括讓人聯想到歐式建築凹槽裝飾的Double Godron、猶如品牌總店所在地芳登廣場路面鋪設的鵝卵石圖案Clou de Paris、成排的鑽石彰顯品牌精湛工藝、以及1860年戴出現在品牌檔案中的羅緞圖紋Grosgrain，集品牌美學與歷史精髓於一身。

▲▼ Cartier Trinity,Boucheron 。（圖／公關照）

▲波蘭名模Anja Rubik再次擔綱演繹Boucheron Quatre 20周年全新形象廣告，由Quatre戒指串起的衣飾非常搶眼。（圖／Boucheron提供）

▲▼ Cartier Trinity,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron使用高科技搭配傳統珠寶製作工藝打造Quatre系列。

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關鍵字：

亮珠寶, Jisoo, Cartier, 卡地亞, Boucheron

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