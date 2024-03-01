少吃多動還不夠！營養師曝「減重成功關鍵點」

▲睡眠充足有助於減重。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也正在努力減重嗎？講到減重，少吃不動是千古不變的方式，但營養師宋明樺加碼分享，在少吃多動前，更應該顧好的是睡眠，她進一步解釋，睡得不好一定會胖，因為長時間睡眠障礙會直接影響體內兩種荷爾蒙分泌。

擁有充足睡眠，能幫助體內正常新陳代謝，反之若是睡不好，長時間則會直接影響體內的兩種荷爾蒙分泌，首先會增加飢餓素，讓我們容易飢餓，更容易去吃所謂的垃圾食物，進一步增加熱量攝取，再來是會降低瘦體素，瘦體素與身體代謝、食慾的控制都有正面的影響，若是分泌量減少，就會直接影響代謝，同時胃口的控制。

▲宵夜常選擇高熱量食物。

此外，睡不好也會增加吃宵夜的機率，營養師宋明樺解釋，一般宵夜很少聽到有人選擇生菜沙拉或水果，反而大多以泡麵以及洋芋片來做選擇，，而且現在訂餐外送平台方便，更容易增加宵夜種類與攝取量。

因此想要減重達標，少吃多動是基本，另一個重點要先把睡眠狀態調整好，建議晚上11-12點間入睡，每天至少睡足6-8小時，營養師宋明樺也喊話：「不要覺得這個目標不可能達成，飲食跟睡眠習慣一樣，都不可能一蹴可及，但是只要願意開始，慢慢調整，總會進步的，漸漸地就會反映在你的代謝、體重上。」

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