修杰楷曝賈靜雯「天秤逛街方式」　物色J.LINDEBERG機能服寵妻

記者鮑璿安／台北報導

瑞典設計師品牌 J.LINDEBERG以運動和機能性聞名，今（1日）邀請2024春夏全新形象大使修杰楷演繹新裝，他稱讚品牌亮麗配色和舒適度，也不忘寵妻一波現場為賈靜雯物色服飾，修杰楷更透露私下就習慣幫妻子挑衣服，因為她是天秤座，逛街時常常猶豫不決。

▲修杰楷出席J.LINDEBERG 2024 春夏新品暨形象大使發表會。（圖／J.LINDEBERG提供）

修杰楷對品牌第一印象是高爾夫服飾，接觸時裝後發現也非常好穿搭，尤其是台灣天氣悶熱潮濕，而品牌服飾兼具透氣舒適特點很打動他，認為正式和休閒領域都能夠駕馭。他這次身穿百慕達印象亞麻獵裝，他直言新的配色印花設計非常驚艷，如果突然想要運動也不衝突。

▲修杰楷身穿百慕達印象亞麻獵裝。（圖／J.LINDEBERG提供）

修杰楷也自豪自己挑選服裝的品味，透露自己逛街屬於「快狠準」類型，不會瞎逛，笑說賈靜雯逛街時就非常依賴他，「她是天秤座會比較難決定，我是關鍵性因素，而且我選的衣服都蠻適合她的」。修杰楷更表示賈靜雯很常失心瘋購物，所以在她猶豫不決的時候，連造型師都會跟賈靜雯說：「問你老公比較快」。

▲JL春夏形象大使修杰楷身著鑽石圖騰Polo上衣。（圖／品牌提供）



▲2024春夏全新系列利用機能布料輔以立體剪裁 。（圖／品牌提供）

瑞典設計師品牌 J.LINDEBERG 2024春夏全新系列利用機能布料輔以立體剪裁，以《A New City Wanderer無界漫旅》為主題，加入工裝大口袋元素；「百慕達印花」則呈現夏季風情貫穿整體。Golf系列使用快乾吸濕布料打造，兩側無縫一體圓筒織法能降低揮桿時在腰部摩擦的不適感，全新印花則有「皇家旗幟」、「鑽石圖騰」、「電光雲彩」與「熱帶印象」，打造繽紛享受。

▲PUMA GOLF 推出全新 PHANTOMCAT NITRO™ 防滑氮氣高爾夫球鞋 。（圖／品牌提供）

同時PUMA GOLF 推出全新 PHANTOMCAT NITRO™ 防滑氮氣高爾夫球鞋，除搭載 PUMA 引以為傲的 NITRO™ Foam 氮氣中底科技，提供優質的緩衝避震與高回彈特性，此次還結合革命性 FLEXSPIKE 鞋釘技術，其防滑板形狀設計具備高穩定強悍抓地力，能有效攻克各式草皮及不同天候條件，於揮桿時或行走間都能擁有極致舒適腳感與絕佳支撐效果。