打造理想的浴室空間　5個「乾濕分離」設計指南一次看

文／女子學

乾濕分離是浴室設計中的重要概念，有效提高浴室的使用效率和安全性之餘，還能夠顯著提升整體美觀和舒適度，並延長建材的使用壽命。以下5個設計指南分享，一起來打造理想的乾濕分離浴室空間吧！

1.衛浴空間佈局規劃

在規劃浴室時，首先要根據可用的空間大小來決定最適合的布局。小型浴室較適合單一直線或L型布局，或是把洗手台外移，以最大化空間使用效率。坪數較大的浴室，則可以採用分隔式設計，將淋浴區、洗手台及廁所區分開來，從而創造出更加舒適且功能分明的空間。

▲浴室空間合理的格局安排都應該確保乾濕分區清晰。（圖／Pinterest，下同）



不論空間大小，合理的格局安排都應該確保乾濕分區清晰，避免水氣擴散到整個浴室，淋浴區應盡可能設置在遠離門口和風扇的位置，以防濕氣直接進入其他室內空間。

2.淋浴間門的選擇

淋浴間門的選擇不僅關係到浴室的整體美觀，還直接影響到使用的便利性與安全性。拉門是最常見的淋浴門類型之一，以內外推拉的方式開合，這種類型的門要注意開口方向應向外，若不慎有人在裡面發生危險才能從外面順利打開；推拉門則是在固定軌道上滑動來開闔，節省了開門所需的額外空間特別適合空間較小的浴室；折疊巴士門適合想要節省空間但又希望有較大開口的人，開啟時折疊成幾個部分，占用的空間極小。

3.門片邊框與厚度

除了門的形式，門片有無邊框在設計和結構上也有影響，有框門顧名思義是指門框周圍有明顯框架的門，通常有較好的密封性和防水性能；無框門則更加注重美觀，通常玻璃較厚、沒有明顯的框架，能夠營造出開闊透明的視覺效果。

無框門雖然在視覺上更為吸引人，但考量到四周沒有門框防護，安裝要求更高，價格也相對較貴。此外，選擇帶有防水條的門可以進一步提高乾濕分離的效果，選擇易清潔的表面處理技術也是選擇淋浴門時應該考慮的一個重要因素，可以幫助減少水垢的積累，清潔時才會更輕鬆。

4.淋浴區規劃

淋浴區的尺寸主要是根據浴室的整體面積和實際需求來規劃，一般而言，一個舒適的淋浴空間通常需要至少90X90公分的面積，這樣可以確保淋浴時有足夠的活動空間，不至於太擁擠、碰撞到牆壁或門片。

而淋浴區的地板排水設計也是關鍵，要確保水能夠快速且有效排出，避免長期積水滋生細菌或使用時造成滑倒意外，淋浴區的地板應該設計有些微坡度，指向中央或角落的排水口，排水口的形式也要審慎挑選以提升排水效率，減少水滯留的問題。

5.磁磚與防水膠挑選

在選擇磁磚時，首先需要考慮的是其防水和防滑特性。浴室地面磁磚應選用防滑性能良好的材料，以減少濕滑狀態下滑倒的風險，而牆面磁磚防滑性需求相對較低，則可以挑選光滑易清潔的磁磚。

除了磁磚本身的防水性能外，磁磚背後和接縫處的防水處理也非常重要。使用高品質的防水膠或密封劑能夠有效阻止水分穿透牆體，避免霉菌生長和結構損壞，淋浴區和浴缸周圍，更應該使用專業的防水塗層材料來增加額外的保護。

精心規劃和設計的乾濕分離浴室不僅能提升居住的舒適度，也能有效提高空間的使用效率和安全性。從淋浴間門的選擇到磁磚的挑選，每一步都應謹慎考慮，才能確保創造出既實用又美觀的衛浴空間。

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