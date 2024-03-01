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玉石翡翠翻轉老氣印象　林曉同青鳥珠寶浪漫指數破表

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▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶「幸福圍繞」項鍊以蛋白石、粉紅剛玉與薰衣草石英展現浪漫氛圍。（圖／林曉同珠寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

春季來臨，台灣珠寶品牌不約而同以大自然為主題創作新品，迎接生機盎然的季節，林曉同珠寶發表高訂系列「曉夢花園」，藉由品牌標誌性的玉石打造幸福青鳥，帶領佩戴者神遊花園，青鳥就停在名為「幸福圍繞」開放式頸鍊上，點綴蛋白石、粉紅剛玉並垂墜薰衣草石英石，沉浸在浪漫氛圍，完全翻轉玉石翡翠予人老氣的刻板印象。

▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶詮釋幸福青鳥被芭蕉園吸引模樣的曉夢花園·國境之南胸針、墜飾兩用作品，主石為蛋白石。

▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶青鳥與玉蝶相望的曉夢花園·曉月胸針、墜飾兩用作品。

林曉同珠寶同時推出多款胸針、墜飾兩用作品，當中以黑蛋白石為主石的「國境之南」胸墜，描繪青鳥被芭蕉園的甜美清香吸引而停駐；「曉月」則採用蛋白石象徵月亮，周圍圍繞一圈藍色剛玉代表夜色，玉蝶與青鳥於兩側遙相對望；而色彩最強烈的款式為「窩心」，翠綠青鳥低頭望著心型紅寶碧璽，傳遞幸福滿溢之意。

▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶曉夢花園·窩心胸墜兩用款，青鳥與心型紅碧璽形成強烈對比。

翡翠品牌JADEGIA玉世家春季新品，則將翡翠化為嬌嫩綠葉，運用每一塊翡翠深淺不同的青綠翠色彰顯獨一無二的個性美，看似簡單的葉片線條尤其挑戰琢磨工藝，得以讓葉脈紋理栩栩如生；大自然主題還延伸至戒指設計，品牌以蛋面翡翠為主石，旁圍繞著鑲嵌美鑽的迴旋曲線，以優雅風格取勝。

▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）

▲玉世家葉形翡翠墜飾搭配蛋面白翡與鑽石，668,000元（不含項鍊）。（圖／玉世家提供，以下同）

▲▼林曉同,玉世家 。（圖／公關照）
▲玉世家蛋面翡翠鑲鑽戒指，約328,000元。

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關鍵字：

林曉同珠寶, 玉世家

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