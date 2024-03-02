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LIFE・經典／不需要大興土木　預製木屋輕鬆擁有田園別墅

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▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然許多人都在感嘆房價高張，但越來越成熟的建築技術，似乎也將未來可能的住宅變得更多元，由Lloyoll Prefabs設計的預製小木屋，以挑高的空間規劃出時髦的度假房，也許日後不需大興土木興建造價昂貴的豪宅，只需要一塊田地就能開啟山林生活，而且住的一點也不委屈。

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

預置房屋的設計似乎越來越讓人驚艷，位於美國紐約的設計公司Lloyoll推出的預製小木屋產品讓人眼睛一亮，外觀採用木頭搭配生鏽外觀的金屬，呈現出低調沈穩的效果，大量窗戶的設計能讓約12坪內部空間的房屋，一點都不覺得擁擠，反而像間別緻的山中別墅。

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

該住宅使用銅、鎳和鉻製成，大膽的外觀設計還帶有一種永恆的味道，在自然環境中也沒有任何突兀感，同系列的預製木屋有12坪、17坪、23坪等不同大小，內部的空間規劃幾乎一樣，差別在於是否有挑高空間來放置床鋪或收納，每間最多都能提供2或3間睡舖，這對於偶爾有度假需求的使用者是綽綽有餘。

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

除此之外，小木屋也提供寬敞的起居空間與廚房設備，還有一個全尺寸的浴室包括淋浴間，然而大片且為數眾多的落地窗是整個空間的重要關鍵，連結室內與室外的空間，且不用擔心內部會過於寒冷，因為內部還有個超有型的壁爐。

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

安裝方式更是相當簡單，只需要一塊平坦的地面，小木屋可用車載運，並採用垂吊方式放置在你想要的定點，許多人目前在規劃退休宅，這比起要價千萬元的豪華農舍來說，要平易近人多了，或是喜歡在平時避開工作喧囂，有時想在山林生活一陣子的人也很適合。

▲美國Lloyoll推出的預製小木屋。（圖／翻攝Lloyoll官網、官方臉書粉絲頁）

關鍵字：

預製小木屋, 山中別墅, 未來住宅, LloyollPrefabs, 建築技術

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