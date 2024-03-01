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淺色行李箱怎麼保養？別曝曬太陽下、熱風除膠更乾淨

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

有別於過往的黑白灰，近年行李箱也推出不少淺色系的作品，像是燕麥奶色、櫻花粉紅或是天空藍等等，但是像這樣的淺色箱子，很容易就變髒，American Tourister就分享清潔的小技巧，不管出國幾次都可以保持箱體美麗又乾淨。

▲American Tourister,行李箱,旅行,保養,。（圖／品牌提供）

【箱外清潔】

Step 1：使用吹風機於貼紙上加溫，讓貼紙可慢慢並輕鬆地撕除，但應避免過熱而破壞行李箱。

Step 2：使用「不傷塑膠」的除膠劑搭配科技海綿清理，進一步移除箱體上的髒污及殘膠。

Step 3：可使用廚房紙巾／乾抹布搭配溫和的清潔液將箱體整體擦拭乾淨。

Step 4：箱體噴上酒精擦拭一遍後，可再使用吸附噴蠟的乾布擦拭，使行李箱重現光亮感。

▲American Tourister,行李箱,旅行,保養,。（圖／品牌提供）

【箱內清潔】

髒污：使用小型吸塵器清除箱內灰塵，如有小髒污可以用小牙刷沾取稀釋的清潔劑，再以濕布／濕紙巾擦拭乾淨。

異味：可於箱內放置一些衣物香氛袋、乾燥劑、竹炭包或茶包，有效防霉減少臭味。

▲American Tourister,行李箱,旅行,保養,。（圖／品牌提供）

【細節照顧】

提把：定期清潔提把，用乾布或濕布擦拭掉灰塵或污漬，可以搭配專屬油劑或蠟劑，延緩氧化，同時避免曝曬在陽光下，導致提把或是行李箱體變形。

輪子：以抹布／濕紙巾擦拭乾淨，頭髮或髒物可先使用髮夾勾出灰塵，最後待輪子乾燥之後，可使用萬用針車油讓輪子保持拖行順暢。

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關鍵字：

American Tourister, 行李箱, 旅行, 保養

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