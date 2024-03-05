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4款「貓眼美甲」提案！流星感折射不挑人、精巧愛心風靡日韓IG

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文／女子學

光療指甲的變化可說是層出不窮！每當指尖出現新樣式，愉悅的心情便能隨著每一次的欣賞，達到快樂，即使只是小小的點綴，也是女孩們不可或缺的彩妝重點。

其中，貓眼美甲一直都是大家的心頭好，那種隨著光線，不同角度就能呈現宛如寶石的絢麗，配合顏色上的調配，有著無窮的設計風格。喜歡貓眼的妳，是不是每次都和編輯一樣有選擇障礙呢？這篇文章整理了4種關於貓眼美甲的變化，讓妳一次納入收藏清單！

1.基本折射

貓眼美甲的原理，在於指甲油中的磁粉刷上顏色後，利用磁鐵吸出美麗的光澤。基本折射是貓眼美甲早期的樣態，短短一道斜線，彷彿一道璀璨的流星！也因如此，折射型貓眼在深色上會比較明顯，很適合用來想打造「闇夜風」、「流星感」的美甲設計，可跳色搭配鏡面、亮粉，或者加點碎鑽，凸顯獨有的絢麗光澤！

▲貓眼美甲。（圖／Pinterest，下同）

2.經典法式

法式指甲算是從指甲彩繪就開始的美甲鼻祖，從原本單純的指甲油，將指尖細細描繪，做出增加手指修長的視覺效果。而在貓眼應用上，運用磁吸的方式，把磁粉往前端吸，便能營造出閃亮亮的吸睛度！尤其當在陽光底下時，光澤層次會更加明顯，喜歡繽紛者可選擇跳色搭配、喜歡低調者則可以使用同色系享受藏在細節裡的奢華。

3.飽和晶石

晶石貓眼是這兩年在美甲界非常流行的款式，將磁粉集中在中心，打早宛如寶石光澤閃耀美甲！在貓眼的變化中，這也是編輯私心最愛的「菜」，因為不管是什麼顏色，抑或是想要搭配跳色、其他類型的設計，它都能不違和地蘊藏其中，簡簡單單就能讓手指呈現低調的高級感！

4.迷人愛心

最近風靡日韓IG的「愛心貓眼」真的可愛到太超過了！愛心原本就是很常出現於美甲設計中的重要元素，因應不同變化，展現各種萬象的風格，運用鐵絲凹成Y字型的小技巧，吸出一顆顆飽滿、可愛的愛心，完全讓人少女心大噴發！另外，許多美甲師會以跳色方式表現，例如一指是貓眼愛心、另一指則以亮片、手繪、貼紙等等，形成不同視覺的愛心，增加變化性。

▲貓眼美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲貓眼美甲 。（圖／翻攝自IG）▲貓眼美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲愛心貓眼風靡IG。（圖／IG@nailsachet、@ryo_nail_by_chill_holiday）

感受到貓眼的魅力了嗎？沒想到只要一點點的調整，就能出現這麼多豐富的樣貌，下次又出現選擇障礙時，或許可善用貓眼的多變，和美甲師討論出適合自己的款式吧！

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必做晶石貓眼美甲：7 款超夯色推薦，絕美晶沙細閃，可甜、可辣、可優雅

迎接百花齊放的季節：4 款美甲提案讓春天浪漫的氣息率先躍上指尖，晶瑩清透引領美甲趨勢

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 光療指甲, 美甲, 貓眼美甲

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