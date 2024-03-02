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格蘭菲迪Ｘ無光晚餐推限定跨界體驗　黑暗中品酩更有驚喜

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▲格蘭菲迪無光晚餐。（圖／各業者提供）

▲格蘭菲迪推出限量無光晚餐品酩體驗。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

也許品味威士忌，佐上想像力會更加有趣。格蘭菲迪近期宣布與IP團隊「驚喜製造」合作，推出「無光晚餐 X 格蘭菲迪-全新第八號菜單」，在桌前端上黑暗，打造前所未有的威士忌品飲情境，隱藏酒色觀察的背後，隨之而來的卻是更細膩的味覺衝擊，才剛開始開放預約，就有數日即將完售，想真正在黑暗中嚐鮮手腳要快。

失去視覺，其他感官無限放大，這樣的用餐體驗已經夠奇妙了，若再加上品飲呢？

▲格蘭菲迪無光晚餐。（圖／各業者提供）

格蘭菲迪旗下18年新．雪莉單一麥芽威士忌，以新趨勢、新用桶結構與新風味定義雪莉桶陳威士忌嶄新方向，融合三款各具特色的雪莉桶賦予更多嗅覺、味覺滋味，也以此概念為發想，與「驚喜製造」合作，推出無光晚餐的第八號菜單，將觀酒色的視覺，轉移至味覺跟嗅覺之上，開發出另一種品酒體驗，在黑暗中，也許能尋到豐富層次中蜂蜜的微甜香氣、堅果的細膩風味與清淡花香，讓你嚐到更加不同的風味旅程。

▲格蘭菲迪無光晚餐。（圖／各業者提供）

「格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌」選用歐洲紅橡木Oloroso雪莉桶中陳年18年的原酒，成就底蘊，另將陳年於波本桶18年的威士忌，分別換至美國白橡木製的Fino雪莉桶和Moscatel雪莉桶，賦予獨特香氣以及雪莉桶陳細緻甜感，讓味覺、嗅覺進入探索之境。

▲格蘭菲迪無光晚餐。（圖／各業者提供）

而藉由體驗《無光晚餐》x 格蘭菲迪-第八號菜單，以沉浸體驗各式以探索、冒險為發想的多重驚喜，每位體驗者將進入從地球向宇宙探索的故事情節，藉由每個場景伴隨故事發展，帶領賓客在互動中進入自己想像的奇幻空間，黑暗中每一口酒液、每一口神秘餐點，其餐酒體驗絕對不同於一般的用餐體會。

格蘭菲迪18年新．雪莉 單一麥芽威士忌以馥郁的果香、杏仁與果乾，伴隨柔順細緻的木質香氣，甜感厚實加上絲絨般的丹寧，以及杏仁糖、肉桂與蜂蜜融合而成多層次口感，濃郁圓潤，並有黑巧克力般的餘韻，現已上市，售價3,650元。「格蘭菲迪 Ｘ 無光晚餐全新八號菜單」期間限定跨界合作，從4／18至7／31限量開放訂位，其為兩人用餐體驗，目前已開放訂位，單名售價2,200元。

▲格蘭菲迪無光晚餐。（圖／各業者提供）

金車噶瑪蘭近期也針對免稅通路，推出獨家限定的「大師精選單一麥芽威士忌」，以不同以往的用桶策略，及STR烤桶工藝增添酒體層次，帶出淡泥煤風味，此次分別推出果香甜感、經典熱帶風味的「噶瑪蘭大師精選RESERVE No.1」，以及堅果木質調、層次細膩溫潤的「噶瑪蘭大師精選RESERVE No.2」，酒精濃度皆為40%，單瓶售價3,500元，已於昇恆昌開始販售，4月將於采盟上架販售。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

威士忌, 無光晚餐, 味覺冒險, 驚喜製造, 格蘭菲迪, 噶瑪蘭

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