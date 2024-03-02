蔡依林輕裝素顏依舊好時尚！拎Valentino超辣形象照同款包飛巴黎看秀

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

不久前才喜提義大利精品Valentino品牌代言人新身份，更以品牌最新春夏形象大片辣翻眾人的亞洲流行天后蔡依林（Jolin），相隔不到2周就上工，飛往巴黎為即將登場的Valentino 2024秋冬大秀做準備。被稱為「國際蔡」的她現身機場時，即使為搭機舒適而身穿一身休閒輕便的裝扮又素顏，時尚氣場依舊擋不住。她更手提先前由她演繹的春夏形象大片同款Locò包，隨興中又帶點優雅感，加上細緻透亮的肌膚更襯出滿滿少女感，超好狀態讓人讚嘆。

▲蔡依林已飛往巴黎準備出席即將登場的Valentino秋冬大秀。

Valentino Le Noir 2024秋冬巴黎時裝秀即將於台灣時間3月3日晚上10點登場，身為品牌代言人的蔡依林當然也受邀參與前往觀秀。1日到達巴黎機場的她穿著品牌2024春夏系列L'École 刺繡鏤空上衣與同系列牛仔褲，再外罩上Toile Iconographe V標誌大衣，翻領內裡的淺色搭配品牌經典標誌與外側的深色形成鮮明對比，不僅成為穿搭重點，也更多了率性氣息。她更戴上毛帽和粗框太陽眼鏡、手提Valentino Garavani Locò包為輕便穿搭增加造型感，即使零妝容上陣也依舊氣勢十足，巨星風範擋不住。

▲先前品牌釋出的春夏形象大片中，蔡依林全白造型就是搭配與機場同款的Garavani Locò包。

她手上拎的Garavani Locò包，也正是她拍攝2024春夏L'École系列全球廣告大片時，以花朵鏤空全白造型出鏡時所提的包款。當時形象照一曝光，粉絲除了狂讚其緊實身材和時尚氣場，也有不少人被燒到生火，稱她為最美代言人。

▲Jisoo先前出發巴黎前的機場穿搭，手上拎著D-Joy黑色籐格裂紋小牛皮中型提包。



近來2024秋冬時裝周正如火如荼展開，各大品牌也紛紛邀請藝人、時尚名人出席看秀，像是前幾天於巴黎杜樂麗花園登場的DIOR 2024秋冬女裝秀，就邀請人氣女團BLACKPINK成員Jisoo和韓團Seventeen成員金珉奎前往看秀。

品牌大使Jisoo以丹寧上衣搭配丹寧短裙現身機場，搭配短襪與樂福鞋，顯得青春俏麗，讓29歲的她變回學生，手上拿著的2024春夏全新的D-Joy黑色籐格紋包，屬於Dior Lady家族，橫向的包型從經典變化出新樣貌，而且包面為裂紋小牛皮，相當有特色。

▲金珉奎機場穿搭則是背上Dior Saddle Soft包，腳踩B57中筒休閒鞋。

而金珉奎登機時則是穿著海軍藍針織羊毛衫與相近色系的長褲，斜背Dior Saddle Soft包款、腳上是B57灰色中統休閒鞋，無論服裝或配件，都是日常生活中非常實穿的款式，簡單不拖泥帶水，帶出隨興輕鬆的模樣。