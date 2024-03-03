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星．變美／范文芳維持纖細身材全靠「8杯水減肥法」

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▲▼范文芳長年維持纖細身材全靠「八杯水減肥法」 。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

▲范文芳在對的時間喝水，來維持身材。（圖／翻攝自小紅書/范文芳、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女星維持身材的秘訣是什麼？范文芳在《小紅書》分享自己已實行「8杯水減肥法」多年，與其說是減肥，倒不如說是保養，人不但每天喝足水分，還得在對的時間喝水，能幫助身體新陳代謝，進一步對瘦身有所助益。

▲▼范文芳長年維持纖細身材全靠「八杯水減肥法」 。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

▲范文芳身材好到超逆天。

女星范文芳分享自己的「8杯水減肥法」，每個人喝的水分多寡，得依據自己的體重來計算，簡單來說「喝水公式」就是體重（公斤）乘以40=喝水量（毫升），舉例來說，50公斤每天必須喝到2000毫升才算足夠。

#第1杯水-早上7點

起床喝一杯溫水，有利促進腸道蠕動、血管內的廢物排出，同時補足昨晚消耗水分。

#第2杯水-早餐飯後半小時

早餐飯後的半小時喝一杯水，可以促進腸胃蠕動，同時提升一整天肌肉活力。

#第3杯水-早上10點

10點再喝一杯水，能幫助緩解疲勞、提高新陳代謝，讓我們頭腦思路更清晰。

#第4杯水-早上11點

午餐前喝一杯水，幫助增加飽腹感，也能讓午餐不要吃過量。

#第5杯水-下午1點

午餐後喝杯水能夠幫助消化、補充水分、緩解疲勞，讓一整天維持在好的精神狀態。

#第6杯水-下午3點

下午精神不濟時，可以喝杯水補足水分，進一步提振精神。

#第7杯水-下午5點

接近晚餐時一杯水，幫助緩解飢餓。

#第8杯水-晚上7點

晚餐後一杯水，幫助促進代謝，同時補足夜間需要水分。

▲▼范文芳長年維持纖細身材全靠「八杯水減肥法」 。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

▲范文芳和李銘順是模範夫妻檔。

范文芳補充，晚上8點以後就不建議喝大量水分，以免造成腎臟負擔，同時也能防止隔天水腫，她提醒大家，當身體感覺累的時候，代表內臟正在排毒，這時建議補充水分可以簡單減輕身體負擔，同時幫助代謝。

關鍵字：

減肥, 健康, 范文芳, 8杯水, 瘦身

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