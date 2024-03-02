fb ig video ETtoday search mobile

超準心測！憑直覺選出「誰是最蠢的人」　秒測你的真實個性

>

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝小紅書

每個人都有想讓他人看到的外顯個性，也有比較私密的內在性情，有時候用外在個性面對人久了，是否也忘了自己的真實個性？最近就有一個在小紅書上引發討論熱潮的心理測驗，從直覺選出覺得「誰是最蠢的人」，就能快速看透你的真實性格，許多測過的網友都喊準，快來測測看！

Q：你覺得下圖的4個人中誰最蠢？

▲▼ 選「誰最蠢」超準心測！秒測真實個性 。（圖／翻攝小紅書）


＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

＃選擇1號

選擇1的你，平時脾氣很不錯，和他人相處經常都是很熱情爽朗的樣子，在外人眼中你就像個小太陽一樣，不僅能發現週遭人的不開心，還會大方給予關懷和包容。

但真實的你其實內心有點沉默內向，思考問題時也比較偏悲觀，而且你為人比較主觀，性格也很倔強，一旦決定了要做一件事，就很難再聽進別人的意見，容易一意孤行。不過也正因為你很敢於堅持自己的想法、理想，遇到挫折困難時，也不會輕易認輸，反而越挫越勇，這種個性帶來的力量也讓你很容易在事業上取得一定的成績。

＃選擇2號

選擇2的人天生就自帶一點文藝氣質，內心很柔軟又敏感，同時也很容易情緒化，比如白天的時候你總是嘻嘻哈哈，但到了夜深人靜時又會孤單寂寞覺得冷，上一秒還開開心心與朋友嘻笑玩鬧，下一秒就莫名其妙的感覺難過低落，不過你很擅於掩飾自己的負面情緒，即使不開心也總能隱藏著不讓別人發現。

你有很重的好奇心，行動力也很強，若是對某些事物感興趣，你就會立刻去接觸、去執行，但你的耐心也不足，因此也很容易半途而廢。

＃選擇3號

你是一個很善良的人，平常看到可憐、弱小的人或動物就會忍不住心軟，總想著要為他們付出一點心力。對待朋友你也很有義氣，如果朋友向你求助，你總會在能力範圍內盡心盡力幫忙。

而且你很重視公平公正，很看不慣社會的陰暗面，加上性格很直來直往、奔放灑脫，做事也喜歡靠實力說話，所以你非常討厭會耍心機手段、玩兩面手法或愛走後門的人。外表看似堅強的你，其實是因為覺得無人可以依靠，所以不得不自我堅強。

＃選擇4號

選擇4的你性格是比較矛盾的，對於陌生人會存有戒備之心，所以會在不熟悉的人面前表現初成熟、完美得體的一面，只有在熟識信任的人面前，才會展現出自己孩子氣的一面，跟朋友隨意聊天八卦吃瓜。

你的脾氣雖然很好，但並不是老好人的性格，在與人相處時，別人對你好，你也會對他好，別人幫了你什麼，你也一定會記在心裡，之後想辦法回報對方；若是對方對你不好，你雖然不會擺臭臉，和對方槓起來、給他難堪，但你一定會默默地遠離對方。

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦神人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

心理測驗, 測驗, 性格, 個性

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

光靠保養還不夠！營養師教「有效抗老」4秘訣：三抗飲食是關鍵

光靠保養還不夠！營養師教「有效抗老」4秘訣：三抗飲食是關鍵

蔡依林輕裝素顏依舊好時尚！拎Valentino超辣形象照同款包飛巴黎看秀

蔡依林輕裝素顏依舊好時尚！拎Valentino超辣形象照同款包飛巴黎看秀

超準心測！憑直覺選出「誰是最蠢的人」　秒測你的真實個性

超準心測！憑直覺選出「誰是最蠢的人」　秒測你的真實個性

巴黎時裝周 ／ DIOR可愛塗鴉包藏意義　SAINT LAURENT透視裝太撩人 玉石翡翠翻轉老氣印象　林曉同青鳥珠寶浪漫指數破表 Jennie不是非拎香奈兒不可　13,500元小眾牌「愛心包」超可愛 十二星座手鍊正反都好看　施華洛世奇幸運物雙面戴 42歲全智賢重演《藍海》人魚　鏡頭近拍也不顯老超誇張 用眼過度成常態！「5種護眼食物」多吃　減緩視力減退 2024「及肩中短髮」大紅！7款髮型圖鑑　螺旋鬆捲減齡顯瘦過渡期超推

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面