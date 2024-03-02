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「美國最潮阿嬤」辭世享嵩壽102歲　繽紛服裝疊搭誇張首飾成經典

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▲▼ Iris Apfel died 。（圖／翻攝IG）

▲「美國最潮阿嬤」艾瑞絲愛普菲爾1日於美國家中辭世，享嵩壽102歲。（圖／翻攝iris.apfel IG）

記者陳雅韻／綜合報導

身上總是五彩繽紛、堆疊誇張飾品並戴著圓框大眼鏡的「美國最潮阿嬤」艾瑞絲愛普菲爾（Iris Apfel），1日於佛羅里達棕櫚灘家中過世，享嵩壽102歲，她的官方IG公布此哀傷消息後，粉絲紛紛留言表達不捨，稱她是真正的「女王」，也感謝她充滿活力的精采人生，予世人許多啟發。

▲▼ Iris Apfel died 。（圖／翻攝IG）

▲艾瑞絲愛普菲爾慶祝102歲生日粉紅裝上身笑開懷。（圖／翻攝iris.apfel IG）

1921年紐約出生的艾瑞絲愛普菲爾，曾在紐約大學念美術史，也在威斯康辛大學念過藝術，後來在《Women’s Wear Daily》（女裝日報，WWD）工作，又因緣際會開始做室內設計，與相伴70年的丈夫卡爾共同經營紡織公司，兩人膝下無子奮力衝刺事業，專攻古董織品，曾為杜魯門、艾森豪、甘迺迪、詹森、尼克森、福特、卡特、雷根、柯林頓等九位總統任內的白宮做室內裝飾設計，也因為業務關係遊歷各國，她開始收藏異國風格的服裝與飾品，逐漸養成她獨樹一格的穿搭品味。

▲▼ Iris Apfel died 。（圖／翻攝IG）

▲艾瑞絲愛普菲爾迎接2024年的黑白色系裝扮依舊搶眼。（圖／翻攝iris.apfel IG）

真正讓艾瑞絲愛普菲爾爆紅、被奉為「美國最潮阿嬤」是84歲那年，紐約大都會藝術博物館的服裝學院，為擁有不少收藏品的她舉辦了一場展覽，頓時成為時尚圈名人，她身穿多彩的服裝再大膽疊搭誇張飾品出席各場合，掀起模仿她的穿搭風潮，她曾霸氣說：「如果我告訴你該穿什麼，那是我的風格，不是你的。」

▲▼ Iris Apfel died 。（圖／翻攝IG）

▲繽紛服裝、疊戴誇張飾品與粗框大眼鏡是艾瑞絲愛普菲爾的穿搭特色。（圖／翻攝iris.apfel IG）

隨之而來是活動與聯名邀約不斷，美泰兒公司為艾瑞絲愛普菲爾推出芭比娃娃、澳洲品牌ERSTWILDER推出以她形象打造的首飾，Netflix 2015 年則推出個人紀錄片《時尚天后的繽紛人生》講述她多采多姿的生活，她不僅是時尚指標人物，積極的人生態度也備受粉絲推崇。

▲▼ Iris Apfel died 。（圖／翻攝IG）

▲美泰兒公司曾為艾瑞絲愛普菲爾打造芭比娃娃。（圖／翻攝iris.apfel IG）

從艾瑞絲愛普菲爾2018年3月發行的書《Iris Apfel：Accidental Icon》，可一窺她如何在高齡生活仍保持赤子之心，她當時提到「雖然我已經90幾歲了，但我還是覺得自己像5歲半，因為我永遠都用發現新大陸的感覺，去看世界」。她帶著正能量走完精彩一生，與她一生摯愛的丈夫卡爾天堂相會，留給粉絲無限懷念。

▲▼ Iris Apfel died 。（圖／翻攝IG）

▲艾瑞絲愛普菲爾與一生摯愛的丈夫卡爾天堂相會，留給粉絲無限懷念。（圖／翻攝iris.apfel IG）

關鍵字：

艾瑞絲愛普菲爾, 美國最潮阿嬤

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