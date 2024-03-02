大秀直播 ／ 愛馬仕用經典Bolide變花樣？新包款3／2晚上揭曉

▲愛馬仕的2024秋冬女裝秀，在巴黎時裝周舉行。（影 /品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

HERMES（愛馬仕）將於台灣時間3月2日晚間9點半，在巴黎時裝周發表2024秋冬女裝系列，總有自己腳步與姿態，又充滿有趣想法的愛馬仕，在預告中祭出經典Bolide包，這只誕生於1923年的手袋，今年已經是邁向101歲的「包瑞」，會怎麼玩出新鮮樣貌，記得看直播便知分曉。

▲愛馬仕在秀前先曝光的Bolide（左）及手拿包。（圖 / 翻攝Hermes IG）

皮革是愛馬仕的強項，搶先釋出的2024秋冬系列照中，模特兒穿著剪裁俐落合身的黑色皮西裝、皮褲，搭配靴子，還有鉚釘裝飾的皮夾克，帥度非凡，走在雨中又是另一個場景，是否會有防潑水甚至雨衣也令人期待；預先亮相的包款除了Bolide，也有手拿包，愛馬仕的手袋常從經典中變化，創意卻不侷限，相信秀上會有更多新款登場。

▲皮衣、皮夾克等服裝來自愛馬仕2024秋冬系列。（圖 / 翻攝Hermes IG）

▲愛馬仕預告中出現多次雨水情境。（圖 / 翻攝Hermes IG）

2024秋冬巴黎時裝周進入後半段行程，愛馬仕之後，還有BALENCIAGA、VALENTINO、CHANEL（香奈兒）、MIU MIU、LOUIS VUITTON等品牌準備登場，VALENTINO最新的代言人蔡依林已經飛抵巴黎，天氣雖冷但她仍在芳登廣場自拍，把握看秀前的空檔逛逛巴黎。

▲VALENTINO新任命的代言人蔡依林飛抵巴黎，在芳登廣場自拍。（圖 / 翻攝jolin_cai IG）