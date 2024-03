超強蜜粉餅持妝又打光！滿滿植物萃取上妝即養膚

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

台灣天氣濕熱,想要讓底妝更服貼,定妝很重要,透過大面積的輕拍或是局部的使用,可以讓底妝的續航力更持久,以下就盤點多款厲害的蜜粉單品,持妝就靠它們。

#ADDICTION 完美癮耀顏蜜粉餅,售價1150元

日系底妝每每有新作總是讓粉絲心動,細膩又服貼的粉質,可以打造出極具質感的好膚況,ADDICTION也不例外,這次全新上市的蜜粉餅擁有多種植物萃取成分,包括:橄欖油、荷荷巴籽油、紅花籽油、芝蔴籽油、薔薇果油等等,獨家的癮耀顏輕透粉體,不用擔心底妝乾燥無光,可以呈現出專屬肌膚的淨透光澤感,同時又加強續航等級。

#肌膚之鑰 光采蜜粉餅,售價3600元

造光專家肌膚之鑰在底妝上向來以細緻聞名,把經典的散狀蜜粉打造成容易攜帶的蜜粉餅,不僅可以隨時補妝,獨家光感賦活強化物,雖然是粉霧狀,但卻可以展現出肌膚原生的光澤透亮,同時又有保濕粉末,吸附油脂、不卡紋,乾性肌膚也可以輕鬆使用。

#MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕柔霧輕感修片蜜粉,售價1700元

專櫃底妝霸主MAKE UP FOR EVER推出全新的「修片蜜粉」,搶先在台中中港店上市,一抹就可以打造超磨皮的乾淨底妝質感,同時可以達到完美遮瑕的效果,獨特的三角形釋粉篩網,可以精確釋放出細緻粉體,讓臉部的邊邊角角也無所遁形。

#高絲 Make Keep美顏定格控油蜜粉-SAKURA,售價360元

高絲開架美顏定格控油蜜粉自推出以來就廣受好評,同系列的定妝噴霧跟常態蜜粉,都爆賣一波,這次再度加碼櫻花限定新色,不僅可以達到完美的控油效果,更是可以提亮肌膚色調,改善蠟黃的狀況,超限定販售絕對必收。