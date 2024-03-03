超強蜜粉餅持妝又打光！滿滿植物萃取上妝即養膚

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

台灣天氣濕熱，想要讓底妝更服貼，定妝很重要，透過大面積的輕拍或是局部的使用，可以讓底妝的續航力更持久，以下就盤點多款厲害的蜜粉單品，持妝就靠它們。

＃ADDICTION 完美癮耀顏蜜粉餅，售價1150元

日系底妝每每有新作總是讓粉絲心動，細膩又服貼的粉質，可以打造出極具質感的好膚況，ADDICTION也不例外，這次全新上市的蜜粉餅擁有多種植物萃取成分，包括：橄欖油、荷荷巴籽油、紅花籽油、芝蔴籽油、薔薇果油等等，獨家的癮耀顏輕透粉體，不用擔心底妝乾燥無光，可以呈現出專屬肌膚的淨透光澤感，同時又加強續航等級。

＃肌膚之鑰 光采蜜粉餅，售價3600元

造光專家肌膚之鑰在底妝上向來以細緻聞名，把經典的散狀蜜粉打造成容易攜帶的蜜粉餅，不僅可以隨時補妝，獨家光感賦活強化物，雖然是粉霧狀，但卻可以展現出肌膚原生的光澤透亮，同時又有保濕粉末，吸附油脂、不卡紋，乾性肌膚也可以輕鬆使用。

＃MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕柔霧輕感修片蜜粉，售價1700元

專櫃底妝霸主MAKE UP FOR EVER推出全新的「修片蜜粉」，搶先在台中中港店上市，一抹就可以打造超磨皮的乾淨底妝質感，同時可以達到完美遮瑕的效果，獨特的三角形釋粉篩網，可以精確釋放出細緻粉體，讓臉部的邊邊角角也無所遁形。

＃高絲 Make Keep美顏定格控油蜜粉－SAKURA，售價360元

高絲開架美顏定格控油蜜粉自推出以來就廣受好評，同系列的定妝噴霧跟常態蜜粉，都爆賣一波，這次再度加碼櫻花限定新色，不僅可以達到完美的控油效果，更是可以提亮肌膚色調，改善蠟黃的狀況，超限定販售絕對必收。