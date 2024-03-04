梅西與周杰倫撞勞力士彩虹錶　市場行情上看千萬元

▲梅西在老婆安托內雅36歲生日派對上，身穿Prada白襯衫搭勞力士Daytona彩虹錶。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）老婆安托內雅（Antonella Roccuzzo）近日歡慶36歲生日，連續舉辦親子場的迪士尼公主風慶生會，以及大人場的電音派對，身價百億的梅西行頭都比壽星老婆花俏，連續秀「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶、勞力士（Rolex）Cosmograph Daytona彩虹錶，和周杰倫撞同款勞力士了。





▲周杰倫與梅西撞同款勞力士Cosmograph Daytona彩虹錶，市場行情上看14,000,000元。（圖／翻攝jaychou IG）

梅西的名錶收藏豐富，多為亮眼色系的運動風腕錶，在老婆安托內雅的慶生派對上，他穿Prada白襯衫搭配勞力士已停產的Cosmograph Daytona彩虹錶，錶圈鑲嵌彩紅見變色的彩色寶石，面盤與錶耳也鋪鑲美鑽，華麗至極，身為帝舵（TUDOR）代言人的周杰倫，也戀上同集團勞力士錶，曾曬出與梅西同款Daytona彩虹錶，目前市場價格炒到約1400萬元。





▲梅西在迪士尼公主風的慶生派對上，戴PP Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶。（圖／翻攝leomessi IG）

而在安托內雅與兒子同歡的慶生會上，梅西則戴著橘色錶帶的PP Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶，此錶款是Aquanaut系列第一款計時碼錶，採用橘色中央計時指針與橘色刻度，與黑色面盤形成強烈對比，另附黑色錶帶可供替換。





▲梅西戴的PP Aquanaut系列Ref.5968飛返計時碼錶，1,792,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）