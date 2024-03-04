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付房租還是繳房貸？　4個考量幫你理出頭緒

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▲房,租屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有許多租屋族都有考慮買房可能。（圖／Pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

在台灣，對於15至45歲的年輕人來說，房子不僅是生活的重要組成部分，更是一個重大的財務決策。面對「買不如租」與「付房租不如拿來繳房貸」的選擇，許多人陷入兩難。究竟在當前的經濟環境下，我們應該如何做出最適合自己的選擇呢？若你真的想踏入房地產，有4個思考可以協助你做判斷。

▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

每月預算
無論房價高低，都需要評估每月可用於住房的預算，你每月的收入扣除基本開銷，包括食物、交通費、保險費等「非繳不可」的費用之後，剩下來的可花用金額，有財務規劃師建議，住房或租房開銷應保持在月收入的28％至30%之間。假設月入5萬元，每個月的房租或房貸就是1.5萬元左右，2萬元已經是緊繃了，當然也可以透過室友分擔房租，或家人分擔房貸。

▲▼買房,看房,租屋,租房。（示意圖／Pixabay）

財務比例
總覺得租不如買，但要如何判斷？可將年租金除以目前你想購買房子的房價，若少於20或以下，可能買房會比租房划算，這數值自然納入所在城市的房價標準，舉例月租金3萬元，一年租金為36萬元，想買的房子是3600萬元，相除之下得到100的數字，自然是太高了，3萬元的月租金，依這樣比例計算，約莫可買700萬元的房子。

此外，利率的變動也需要考量，經濟學家表示，買了房子也等同你的資產，每月繳的房貸就意味著你又多擁有一些你的房子，賣出房子之後你也能將錢拿回來，但在此之前包括貸款利息、手續費跟頭期款都需要考量進去，不要只想「用短期的買賣獲利」。

▲▼租屋，房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

機會成本
誠如上方所說，買房初期需要較大的財務投入，包括頭期款及其他相關費用，而租屋則相對較少。考量到機會成本，將資金投資於股市可能帶來的回報也是一個重要的考量點。

▲學生,小空間,佈置,租屋。（圖／unsplash）

生活型態
擁有房屋意味著需要自行處理維修等問題，而租屋則相對輕鬆。此外，如果收入來源不穩定，或是日後可能長期在海外工作、移居，租屋提供了更多的靈活性。

▲搬家,租屋（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

關鍵字：

房屋選擇, 買房, 租房, 財務決策, 年輕人, 理財, 財務規劃

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