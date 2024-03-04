大秀直播 ／ 郭雪芙低溫照露腰＋腿　時髦「火車裝」赴巴黎看LV秀

▲LV 2024秋冬女裝秀，在巴黎時裝周登場。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

上個月至倫敦遊學，預計6月才會回台的郭雪芙，趁空檔前往巴黎，準備參加台灣時間3月6日凌晨2點登場的LOUIS VUITTON 2024秋冬女裝秀，從倫敦St. Pancras Station車站出發的「火車時尚」是拼接薄紗的粉色針織衫與短褲，不畏攝氏10度左右的低溫，微露蠻腰與長腿，顯得春意盎然。

▲郭雪芙從倫敦前往巴黎，準備欣賞LV秀。

▲郭雪芙穿的LV粉紅上衣微露腰際，搭配短褲、球鞋，一派輕鬆自在。





▲LV Just In Case 手袋為港澳台獨家限定款，88,500元、LV Trainer運動鞋44,000元。





▲郭雪芙佩戴了多只戒指，讓造型更具完成度。

過往一趟時裝周行程要飛行10幾個小時，這次她搭乘歐洲之星（Eurostar）只要2個半鐘頭即抵達巴黎，身上行頭輕鬆但不馬虎，淺粉紅上衣在腰際與袖子中段拼接了薄紗，讓簡單的針織衫有了小性感，棉質短褲是春夏必備，搭配漁夫帽、短襪與LV Trainer運動鞋，很符合郭雪芙現在的學生身份，她背的Just In Case手袋可愛又實用，是港澳台獨家限定款式，目前在官網上為預訂商品，需等待才能擁有；此外，手上還戴了多個戒指，為適合搭車的休閒造型添上亮點。

3月6日凌晨2點透過上方影片就能與郭雪芙一起欣賞LV的2024秋冬女裝秀，巴黎時裝周如火如荼，不少大咖女明星受邀前往，林心如將為SHIATZY CHEN夏姿・陳站台，穿著長風衣從桃園機場出發，已經看完VALENTINO大秀的蔡依林，首度以品牌大使身份參與，在巴黎發了不少照片，還拍了性感「腿照」，十分撩人。

▲蔡依林以VALENTINO品牌大使身份受邀看秀，拍了一系列性感美照。（圖／品牌提供）





▲林心如為夏姿SHIATZY CHEN夏姿・陳飛巴黎。（圖 / 翻攝loveruby_official IG）