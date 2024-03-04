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Lisa穿露bra辣妹裝朝聖泰勒絲演唱會　LV帆布包洩輕鬆心情

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa（右）與泰勒絲在演唱會後台相見歡。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）自2日起在新加坡展開連續6場的演唱會，由於新加坡政府為搶下演唱會東南亞的獨家主辦權，不惜砸錢進行補助，讓鄰國歌迷只能買機票飛到新加坡，為當地帶來超過百億元的旅遊收入，就連南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa也化身迷妹前往追星，穿著辣妹裝與泰勒絲在後台開心合影。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa赴新加坡朝聖泰勒絲演唱會相當興奮。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa平日是站在舞台上的表演者，化身為粉絲欣賞泰勒絲的表演心情自然大不同，興奮全寫在臉上，連聽演唱會的裝扮都用心，穿著黑色網狀透視衣露bra，搭配短到不能再短的迷你皮裙露長腿，性感又俏麗，還學泰勒絲戴上多條裝飾英文字母與彩色珠珠或水晶的繽紛手鍊，洩露少女心。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa雙手戴滿繽紛珠飾手環展現少女心。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa參加泰勒絲演唱會穿網狀透視裝搭迷你皮裙，大秀美腿。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

當晚Lisa所拎的包款為LV（Louis Vuitton，路易威登）以Monogram Denim帆布製造的Sunset包，LV先在GOTS（全球有機紡織品標準）認證的棉布織上Monogram圖案，再進行漂染，在完成縫製後，每款包均經過石洗工藝處理，代表每一款均為獨一無二，配有加長肩帶可斜背，休閒感設計成為Lisa輕鬆聽演唱會的選擇。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa背LV約97,000元Sunset帆布包，輕鬆有型。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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關鍵字：

Lisa, 泰勒絲, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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