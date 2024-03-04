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保溫杯就是快煮壺　不佔空間熱飲隨時喝

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記者蔡惠如／綜合報導

隨著減法哲學盛行，坊間也有許多產品以「一機多用」默默熱賣，台灣品牌KINYO推出智慧溫控快煮杯，外型就跟一般保溫杯無異，但卻有加熱功能，可直接煮沸杯內生水，等同帶著小型快煮壺，泡奶或加熱飲品也很方便，另一台廠DIKE也推出多合一拖掃機，不到4,000元就可入手吸塵拖地一機即可。

▲兼有快煮壺功能的保溫杯。（圖／各業者提供）▲兼有快煮壺功能的保溫杯。（圖／各業者提供）

▲KINYO推出兼有快煮壺功能的保溫杯。（圖／各業者提供、翻攝自品牌官網）

KINYO近期在台推出一款智慧溫控快煮杯，內容量為500ml，特別之處在於有內建「生水煮沸功能」，只要接上電源，即可提供四段溫控選擇，包括40度至100度C，輕巧保溫杯造型可隨時隨地提供泡奶、沖咖啡、品茗，加熱速度約10分鐘，方便使用者攜帶至辦公室或居家使用，單人或租屋也都很適合，小巧不佔空間，台隆手創館售價1,280元。

▲兼有快煮壺功能的保溫杯。（圖／各業者提供）

除了KINYO之外，另一品牌Future Lab. 未來實驗室推出的Gradit隨行溫控杯，也提供隨時加熱功能，且採用電池充電，不需接上電源即可提供內部水溫加熱，亦可利用電池保持恆溫，但電池設計也要考量增加的額外重量與充電需求，該產品亦可連接電源線加熱，售價1,799元。

▲台廠DIKE「淨速吸All in One 除蟎洗地吸塵器」。（圖／業者提供）

▲台廠DIKE「淨速吸All in One 除蟎洗地吸塵器」。

台廠DIKE也在去年底推出「淨速吸All in One 除蟎洗地吸塵器」，結合多款吸刷頭提供吸塵、濕拖、除蟎、洗地多功能，另配合扁嘴、軟管、毛刷配件，也能針對不同清潔情境使用，不需分別採購多款專門家電占空間，售價3,890元起。

▲台廠DIKE「淨速吸All in One 除蟎洗地吸塵器」。（圖／業者提供）

該產品結合無線手持乾溼吸塵器、專業拍打式除塵蟎刷頭、專業電動洗地刷頭的產品，號稱一機可搞定吸塵、濕拖、除蟎、洗地需求，其500ml容量的淨水箱可連續清掃60坪空間，搭配LED觸控板操作、1.91公斤機身、最長50分鐘續航力，且濾網、集塵筒均可拆可水洗。

關鍵字：

智慧溫控杯, 拖掃機, 一機多用, 家電, 便利

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