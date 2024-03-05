fb ig video ETtoday search mobile

總覺得累想完全放鬆　用一方法在家就能辦到

>

▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲想徹底抽離工作放輕鬆，待在家就可以做到。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人常處於隱性疲勞而不自知，因為生處數位時代，手機的訊息、LINE的傳遞，默默的拉長我們的工作時間，例如：晚上接到了同事的訊息，表示「某某報表已經做好了，明天請再幫我補充這個部分」，即使不是馬上要做的事，也會無形中激發你的緊張情緒，常常覺得身體懶懶的，就可能是隱性疲勞的徵兆。

▲▼貓,喵星人,貓咪,疲勞,過勞,累,睡覺,睡眠,失眠（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲隱性疲勞就是大量疲勞的累積，需要靠舒壓來紓解。

日本精神科醫師奧田弘美表示，想要判斷是否有隱性疲勞，先判定是否生活中出現下列症狀：
常常覺得身體懶懶的。
能夠熟睡的時間，變得比以前少。
身體比以前頻繁胃痛，常會拉肚子或便秘，或是出現肩膀酸痛僵硬、頭痛、耳鳴等症狀。
更容易計較小事，包括在工作或人際關係上。
即使要出去旅行或遊玩，也覺得興趣缺缺，若勉強自己出門，馬上就會覺得很累。

若有以上徵兆的人，很可能就有隱性疲勞狀況，建議要把握自己寶貴的休息日，「不要做任何安排」，連進修上課、跟朋友或家人聚餐、甚至是出外旅行都避免，不要做任何事，只待在家裡休息。

此項做法是將自己跟工作或任何「任務」都暫時抽離，才能慢慢恢復能量，達到身心都放鬆的效果，即便適量的運動長期來說對自己有益，但若在疲勞的狀況下，甚至連運動都可以暫停，等到疲勞恢復時，再做一些揮汗的運動也不遲。

▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲心情放輕鬆，不要安排任何行程。

而「什麼都不做」究竟意味著什麼，首先，可以允許自己多睡一點，比平常晚一、二個小時起床，沒有排任何聚會，代表今天的時間沒有任何約束，不用做家事、不要勉強自己出門，若你想要的話，也可以出外散散步，輕鬆閒逛，做些舒展動作也可以。

▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲允許自己多睡一點。

在放鬆的一天，不要暴飲暴食、酗酒、打一整天電動或追劇，反而會刺激交感神經持續興奮，無法讓你好好休息之餘，隔天還會更累，無法專心工作。若你總是無法真正讓自己放鬆，周末假日就來試試什麼都不做吧。

▲放鬆,自在,旅行,輕鬆,疲勞。（圖／unsplash）

▲好好在家渡過悠閒的一天吧！

關鍵字：

放鬆, 隱性疲勞, 休息, 恢復能量, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

排便卡卡？營養師教「改善痔瘡」4大秘訣：喝夠水也很重要

排便卡卡？營養師教「改善痔瘡」4大秘訣：喝夠水也很重要

巴黎時裝周 ／ Chloé剝皮香蕉包、巨型包太吸睛　浪漫率性回來了

巴黎時裝周 ／ Chloé剝皮香蕉包、巨型包太吸睛　浪漫率性回來了

一用就愛上！春季「灰粉色唇彩」正夯　襯托膚色超顯白

一用就愛上！春季「灰粉色唇彩」正夯　襯托膚色超顯白

保溫杯就是快煮壺　不佔空間熱飲隨時喝 梅西與周杰倫撞勞力士彩虹錶　市場行情上看千萬元 超準！「將雙手握起」從大拇指姿勢秒測你的「真實性格」 巴黎時裝周／ISSEY MIYAKE布料魔法包裹全身　Givenchy重現赫本黑裙 總覺得累想完全放鬆　用一方法在家就能辦到 4款「貓眼美甲」提案！流星感折射不挑人、精巧愛心風靡日韓IG 付房租還是繳房貸？　4個考量幫你理出頭緒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面