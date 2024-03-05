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巴黎時裝周 ／ Chloé剝皮香蕉包、巨型包太吸睛　浪漫率性回來了

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▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲Chloé的2024秋冬系列，重回帶點甜又很有個性的波西米亞風情。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

Chloé新任創意總監Chemena Kamali的首秀在2024秋冬巴黎時裝周登場，秀後出現不少「Chloé is back」的聲音，因為浪漫又率性的波西米亞風回來了，蕾絲荷葉與膝上靴的搭配，還出現超巨大側背包、以金屬香蕉裝飾的包，很有視覺效果，Chemena Kamali重溫品牌1970年代末的美麗時光，同行的設計師包括Marc Jacobs、BOTTEGA VENETA創意總監Matthieu Blazy都在她的IG上留言祝福，首作獲得一片喝采，為Chloé再翻新頁。

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲Chloé新任創意總監Chemena Kamali，秀後開心謝幕。

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）
▲巨大的包包很有態度。

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）
▲金屬香蕉襯著包包的弧度，還打造出剝皮模樣（右），毛毛包的鍊帶連接處是馬頭造型。

Chemena Kamali是「老Chloé」，1981年出生於德國，在英國倫敦名校中央聖馬汀藝術與設計學院攻讀時尚藝術碩士，早在20年前已是Chloé的一員。她曾在Phoebe Philo時期的Chloé團隊工作，2013年被任命為Clare Waight Keller的設計總監，2016年轉為效力SAINT LAURENT，在Anthony Vaccarello麾下擔任女裝成衣設計總監，2023年10月Chloé在Gabriela Hearst離任後，宣布由Chemena Kamali接棒成為創意總監，如今端出第一次成果，她表示：「重返的感覺很自在，就像回家重新開始一樣。」

回歸初心很適合形容Chloé的2024秋冬系列，Chemena Kamali透露：「我希望展示20年前首次踏入Chloé，愛上這個品牌女性精神的那份感覺。」同時表示要向品牌創辦人Gaby Aghion鼓勵女性大膽享受自由的前瞻精神致敬，並且從品牌1970年代末期取經，強調自然的女性魅力，性感撩人與從容自信並存，當時的設計師正是卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），他為Chloé打下深植人心的波西米亞形象，也因此2024秋冬系列被認為Chloé「回來了」。

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲開場的雪紡洋裝搭配短版斗篷。

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

以短版皮革斗篷與雪紡荷葉洋裝開場，剛與柔碰撞出和諧的模樣，也大抵說出了Chloé新一季的精神，接下來薄透蕾絲配上醒目的金屬Logo腰帶，又是完美的浪漫與個性交錯，飄逸的荷葉貫穿，顏色相當輕柔，披肩、斗篷流露了不羈的自在感，格紋與皮草雖僅是穿插，但很有份量，展現出力度。

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

Chloé的包款向來受歡迎，金屬的運用總是亮點，環形提把讓包包圈出弧度，或是圓形鉚釘裝飾包面，展現特色。其中超大的Hobo包根本巨人尺寸，背上肩膀袋身長至膝蓋，視覺效果相當強烈，這次大秀的邀請函是一個掛著金屬香蕉的皮革吊牌，果然香蕉出現在包包上，而且還做出剝皮的模樣，令人會心一笑。Chemena Kamali成功地在她的老東家跨出一大步，會有哪些服裝或配件成為爆款，一起拭目以待。

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周Chloe。（圖／品牌提供）

▲席艾娜米勒（上）、渡邊杏出席Chloé大秀，兩人都是黑白造型，並選擇了同款新包，但拿法不同各有態度。

除了Chloé，先前倫敦時裝周有dunhill新官上任，創意總監Simon Holloway以41個造型訴說品牌130年的歷史，除了對於英式剪裁講究的堅持，並由多個老牌紡織廠開發全新面料，打造西裝、大衣、華麗的天鵝絨晚裝等，讓男士們的每個時刻都是優雅姿態。  

▲dunhill。（圖／品牌提供）

▲dunhill。（圖／品牌提供）

▲dunhill。（圖／品牌提供）

▲dunhill。（圖／品牌提供）

▲Simon Holloway掌舵的dunhill 2024秋冬系列，日前在倫敦發表。

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關鍵字：

巴黎時裝周, Chloé, Chloe, dunhill, 2024秋冬

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