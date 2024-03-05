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巴黎時裝周／蔡依林「黑天鵝裝」凍齡美翻！Valentino全黑宇宙超吸睛

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▲▼ 蔡依林Valentino首秀「黑天鵝裝」美翻 。（圖／品牌提供）

▲▼ 蔡依林Valentino首秀「黑天鵝裝」美翻 。（圖／品牌提供）

▲蔡依林剛接下Valentino代言人就飛到巴黎參加秋冬大秀，一套「黑天鵝裝」又颯又美被狂讚。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

巴黎時裝周正如火如荼進行中，義大利精品品牌Valentino 2024秋冬系列大秀也在台灣時間3日晚間登場，創意總監Pierpaolo Piccioli以全新視角展現出黑色也能有各種色調變幻，重新定義「Valentino黑」。而不久前才成為品牌最新代言人的流行音樂天后Jolin蔡依林，也穿上一身個性又華麗的黑色羽毛挖背小洋裝，首次以品牌大使身份參與看秀，不僅排場驚人，她展現出的凍齡好狀態和又颯又美的強大氣場，讓粉絲狂喊「巴黎黑天鵝」、「永遠18歲」。

▲▼ 蔡依林Valentino首秀「黑天鵝裝」美翻 。（圖／品牌提供）

▲▼ 蔡依林Valentino首秀「黑天鵝裝」美翻 。（圖／品牌提供）

2月底時Valentino才公開蔡依林正式成為品牌代言人，緊接著她就以新身份現身巴黎，為即將參與的首場Valentino大秀做準備。先前她的機場造型、抵達後逛店的丹寧套裝都引發大批粉絲狂讚，而眾所期待的看秀造型，她選擇一襲羽毛飾邊的黑色小洋裝搭配繫踝涼鞋，大秀勻稱美腿，背後的挖空設計，也讓美背若隱若現，她更戴上品牌標誌性的LOGO手鍊與耳環、手拿碎鑽包，讓造型更多了細節亮點，華美中又帶有個性感，舉手投足間巨星氣場自然流洩而出。

▲▼ 蔡依林Valentino首秀「黑天鵝裝」美翻 。（圖／品牌提供）

除了造型美到被狂讚根本「黑天鵝」，蔡依林在秀場內的待遇更是讓許多網友直呼太狂！她不僅是本次秀上唯一受邀的亞洲明星，觀秀座位更被安排在品牌董事長Rachid Mohamed Rachid和創意總監Pierpaolo Piccioli的太太之間，足見品牌對其重視程度。

▲▼ 蔡依林Valentino首秀「黑天鵝裝」美翻 。（圖／品牌提供）

▲▼ 蔡依林Valentino首秀「黑天鵝裝」美翻 。（圖／品牌提供）

Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli一貫將色彩視作強大的溝通媒介，通過色彩校準視覺感知、塑造形態和功能。而2024秋冬系列Pierpaolo Piccioli就透過「黑色」的視角重新演繹品牌風範，以不同材質、圖案和不同設計手法的堆疊，讓黑色在明暗對比、光影下呈現出各種微妙的黑色色調變幻，讓黑色不再只是嚴肅的顏色，而是充滿活力的色彩，重新定義「Valentino黑」。

▲▼ 蔡依林Valentino首秀「黑天鵝裝」美翻 。（圖／品牌提供）

▲▼ 蔡依林Valentino首秀「黑天鵝裝」美翻 。（圖／品牌提供）

系列中也以黑色重新詮釋玫瑰、褶皺、刺繡、蕾絲等Valentino經典標誌與象徵，像是服裝上的荷葉邊和褶皺抽象為明暗對比強烈的光影效果；在濃郁精緻的天鵝絨和蕾絲中，服裝被賦予雕塑般的質感；透明的雪紗則溫柔地包裹著肌膚。在這個全黑的宇宙中，有以亮面皮質打造的厚重寬大輪廓，有以輕薄雪紡褶皺層層堆疊出的輕盈線條，抑或是輕盈與堅韌並存的樣貌，讓人深刻感受到黑色也能擁有這麼多種樣貌，能黑得「五彩斑斕」。

關鍵字：

時裝周, 巴黎時裝周, 2024秋冬, Valentino, Jolin, 蔡依林

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