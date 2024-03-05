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情緒超載只是看起來還OK　5個心累症狀證明你需要獨處

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▲兩性,女性。（圖／unsplash）

▲獨處有助於冷靜，思考自己的情境。（圖／xFrame、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

總是覺得什麼都還沒開始做、就覺得很累不想動嗎？現在社會中每個人都身兼不同角色，父母兒女、上司下屬、前輩後輩、情人朋友，多數的時光我們都為別人做事，且習以為常，持續累積的情緒疲勞，有時甚至會莫名其妙的發怒、不耐煩，雖然看起來都很OK，但早已情緒超載了。

有過來人分享，你雖然看起來正常，但若出現以下幾種情況，代表你的心已經很累了，需要找時間獨處、冷靜下來。

▲▼思考,沉思,想事情,獨處。（圖／取自免費圖庫xFrame）

對事物失去興趣
當你發現自己對周遭的事物失去興趣時，這可能是你的心靈在呼喊休息的訊號。忙碌的生活往往使我們遺忘了自己的需求，老對生活覺得「好無聊」、「沒什麼事好說的」，尤其一再的在舒適圈或重複行程中最容易有這種情況。找一個獨處的時間去趟圖書館、咖啡店或散個步，一個人看電影或旅行也好，讓生活有個空白鍵，或許會有新想法。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

一直想大吃大喝
若總是有想要不斷進食的念頭，可能是逃避壓力的方式，除了填飽肚子之外，也許你正尋找一種情緒上的滿足感，大吃大喝過後，會對自己身材覺得焦慮，陷入減肥輪迴，或是直接放棄越來越胖，都不是很好的發展。嘗試尋找其他更健康的方式來釋放壓力，如運動、冥想、洗個舒適的熱水澡，或者只是簡單地放空一下，這些都是有助於平衡情緒的方法。

▲▼嚇壞,嚇人,驚恐,傷心,憂鬱,獨處,驚嚇,害怕,孤單。（圖／翻攝自pixabay）

對小事情過度反應
在被主管大罵之後都能冷靜走出會議室，卻因為找不到一支筆大抓狂，代表長期的壓抑讓你對小事情反應過度，這是過度壓抑跟焦慮的警訊。在大發脾氣後正要回復冷靜時，深呼吸問問自己是否值得為這些事情感到如此焦慮，先走出當下環境去散步，給自己一點時間檢視生活的全貌，並思考是否需要外援來協助你度過難關。

▲▼下樓,台階,職場,女性。（圖／取自免費圖庫pexels）

對親近的人發怒
當壓力過大時，我們往往會把情緒轉嫁給身邊的人，尤其是親近的人，另一半或小孩、父母都可能承受到你的不快，先意識到這點，而發怒當下最好的方法就是暫時隔離自己，深呼吸，讓情緒冷卻下來，再與家人或伴侶溝通，並解釋你的情緒並對家人道歉，這很重要，因為這可以建立更好的理解與支持。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

想要躲起來
當強烈的想要躲起來的衝動湧現時，這是個明顯的信號，表明你需要獨處的時間來充電。這並不是逃避，而是給予自己重新調整的機會。安排一些獨自活動，或者與家人商量，獲得一些空間，這有助於你平衡內心的情緒，重新找回屬於自己的平靜。

關鍵字：

心靈疲勞, 休息, 平衡, 獨處, 充電

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