巴黎時裝周／穿防塵袋、膠帶纏滿身　BALENCIAGA荒誕幽默定義奢華

記者鮑璿安／綜合報導

巴黎時裝周上眾所矚目的一場大秀，BALENCIAGA 冬季 24 系列選址於巴黎榮軍院登場，透過巨大的螢幕展示從黎明到黃昏的光景變化，反映出真實與虛擬之間的搖擺。熟悉的BALENCIAGA式荒誕幽默也重返秀場了，穿上巨大的防塵袋、透明膠帶纏滿身，在數不盡極致瘋狂的造型中，創意總監Demna道出了奢華的真正意涵。

Demna提出，「我認為創造力已經成為一種新的奢侈品形式」，為什麼我們擁有的比需要的多，即使這樣卻也永遠不夠？他希望通過這場秀帶出對消費主義的諷刺，許多線索便可貫穿這一觀點，從嘉賓收到象徵邀請函的eBay 包裹開始，到刻意設計將標籤留在衣服上，其實都說明了大多數人無法區分「需要」和「想要」，為了激發大眾思考真正的奢華究竟是什麼，他更說道，「這個系列是一次美學之旅，在過去的十年中指導了我的時尚發展。它是關於這種美學的認同感和歸屬感」。

▲BALENCIAGA 冬季 24 系列反思消費主義。（圖／品牌提供）

▲對於單品的升級再造完全沒有極限。（圖／品牌提供）

第一套造型是為致敬創辦人CRISTÓ BAL BALENCIAGA的靈感設計，他於50年代以強調女性曲線的設計突破傳統，而今再借由Demna之手刻畫了新穎的「臀墊」結構連身裙，將西裝外套常見的墊肩元素下移到臀部，搭配上細膩鑽飾點綴。不少穿著也可一窺千禧美學的影子，印有「Keep calm and wear this Balenciaga sweater」的毛衣、多款仿毛皮長款大衣，經過樹脂處理呈現仿舊效果；當中不乏解構、流動感的精裁GARDE-ROBE 系列新品套裝，呈現運動風貌的飛行員夾克與棉服，當之無愧是衣櫥內的實穿單品。

▲模特兒佩戴前衛的遮面式太陽眼鏡。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA對於單品的升級再造完全沒有極限，透過透明膠帶固定成衣、防塵套和雙肩包被一一拆解為服飾，3 件連帽衫甚至可升級成一條連身裙，大膽又創新的戲劇化元素，持續挑戰當代審美。包款配件方面，極簡風格的仿舊石洗 ALL-DAY、RODEO包款都是出鏡率極高的選項，ESSEX包款則將極繁美學與醒目紋理相結合，搭配新版字母B飾件和蟒蛇紋、鱷紋，顯得格外矚目。





▲品牌大使金卡戴珊（左）與女星莎瑪海耶克出席BALENCIAGA冬季24系列時裝大秀。（圖／品牌提供）