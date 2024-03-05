fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／穿防塵袋、膠帶纏滿身　BALENCIAGA荒誕幽默定義奢華

>

記者鮑璿安／綜合報導

巴黎時裝周上眾所矚目的一場大秀，BALENCIAGA 冬季 24 系列選址於巴黎榮軍院登場，透過巨大的螢幕展示從黎明到黃昏的光景變化，反映出真實與虛擬之間的搖擺。熟悉的BALENCIAGA式荒誕幽默也重返秀場了，穿上巨大的防塵袋、透明膠帶纏滿身，在數不盡極致瘋狂的造型中，創意總監Demna道出了奢華的真正意涵。

Demna提出，「我認為創造力已經成為一種新的奢侈品形式」，為什麼我們擁有的比需要的多，即使這樣卻也永遠不夠？他希望通過這場秀帶出對消費主義的諷刺，許多線索便可貫穿這一觀點，從嘉賓收到象徵邀請函的eBay 包裹開始，到刻意設計將標籤留在衣服上，其實都說明了大多數人無法區分「需要」和「想要」，為了激發大眾思考真正的奢華究竟是什麼，他更說道，「這個系列是一次美學之旅，在過去的十年中指導了我的時尚發展。它是關於這種美學的認同感和歸屬感」。

▲▼巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA 冬季 24 系列反思消費主義。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲對於單品的升級再造完全沒有極限。（圖／品牌提供）

第一套造型是為致敬創辦人CRISTÓ BAL BALENCIAGA的靈感設計，他於50年代以強調女性曲線的設計突破傳統，而今再借由Demna之手刻畫了新穎的「臀墊」結構連身裙，將西裝外套常見的墊肩元素下移到臀部，搭配上細膩鑽飾點綴。不少穿著也可一窺千禧美學的影子，印有「Keep calm and wear this Balenciaga sweater」的毛衣、多款仿毛皮長款大衣，經過樹脂處理呈現仿舊效果；當中不乏解構、流動感的精裁GARDE-ROBE 系列新品套裝，呈現運動風貌的飛行員夾克與棉服，當之無愧是衣櫥內的實穿單品。

▲▼巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲▼巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲模特兒佩戴前衛的遮面式太陽眼鏡。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA對於單品的升級再造完全沒有極限，透過透明膠帶固定成衣、防塵套和雙肩包被一一拆解為服飾，3 件連帽衫甚至可升級成一條連身裙，大膽又創新的戲劇化元素，持續挑戰當代審美。包款配件方面，極簡風格的仿舊石洗 ALL-DAY、RODEO包款都是出鏡率極高的選項，ESSEX包款則將極繁美學與醒目紋理相結合，搭配新版字母B飾件和蟒蛇紋、鱷紋，顯得格外矚目。

▲▼巴黎世家。（圖／品牌提供）

▲品牌大使金卡戴珊（左）與女星莎瑪海耶克出席BALENCIAGA冬季24系列時裝大秀。（圖／品牌提供）

 ►巴黎時裝周／ISSEY MIYAKE布料魔法包裹全身　Givenchy重現赫本黑裙

關鍵字：

巴黎時裝周, BALENCIAGA, 創意總監

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

排便卡卡？營養師教「改善痔瘡」4大秘訣：喝夠水也很重要

排便卡卡？營養師教「改善痔瘡」4大秘訣：喝夠水也很重要

巴黎時裝周 ／ Chloé剝皮香蕉包、巨型包太吸睛　浪漫率性回來了

巴黎時裝周 ／ Chloé剝皮香蕉包、巨型包太吸睛　浪漫率性回來了

一用就愛上！春季「灰粉色唇彩」正夯　襯托膚色超顯白

一用就愛上！春季「灰粉色唇彩」正夯　襯托膚色超顯白

保溫杯就是快煮壺　不佔空間熱飲隨時喝 4款「貓眼美甲」提案！流星感折射不挑人、精巧愛心風靡日韓IG 梅西與周杰倫撞勞力士彩虹錶　市場行情上看千萬元 超準！「將雙手握起」從大拇指姿勢秒測你的「真實性格」 總覺得累想完全放鬆　用一方法在家就能辦到 巴黎時裝周／ISSEY MIYAKE布料魔法包裹全身　Givenchy重現赫本黑裙 巴黎時裝周／蔡依林「黑天鵝裝」凍齡美翻！Valentino全黑宇宙超吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面