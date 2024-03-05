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親暱時刻不NG！性感美肌零死角乾皮　自然體香一整晚醃入味

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

春季身體不易出汗，加上肌膚容易乾燥，使用身體乳霜最好的時機，利用一整晚把身體醃入味，隔天一整天都帶有細緻體香，不用噴香水都讓人著迷；以下就分享多款好聞的單品，一定要入手。

＃DIOR J’ADORE澄淨香氛潤膚乳，售價2750元

▲DIOR,DR. BARBARA STURM,Acqua di Parma,g&h,身體,保養,。（圖／品牌提供）

DIOR全球最熱賣的J’ADORE早就是熱賣多年的經典香氣，自從2022年發表以水為基底的澄淨香氛之後，2023立刻加碼了同香氣的潤膚乳，圓形小巧的瓶身，看起來真的有夠可愛，不僅承襲了經典花香，更是添加茉莉花蠟，可以舒緩滋養肌膚，打造柔潤細緻膚況。

＃Acqua di Parma 克羅尼亞經典手部身體潤膚乳液，售價2700元

▲DIOR,DR. BARBARA STURM,Acqua di Parma,g&h,身體,保養,。（圖／品牌提供）

滿滿源自義大利靈魂的Acqua di Parma，推出過多款經典好聞的神香，但就算新的香氣再多，這一支從1916年品牌誕生之際就上市的克羅尼亞經典古龍水，始終永居創始之位，100多年來都沒有改過配方，時至今日依然受到大批粉絲喜愛，又被譽為「時代之水」；最近就推出全新的身體乳，清新自然的柑橘調，任何季節養膚都好時髦。

＃DR. BARBARA STURM 極緻抗老身體精華，售價7600元

▲DIOR,DR. BARBARA STURM,Acqua di Parma,g&h,身體,保養,。（圖／品牌提供）

延續德國工藝的專注與謹慎，DR. BARBARA STURM向來以高效受到行家喜愛，針對身體肌膚更是推出少見的精華液，水潤質地一抹好吸收，同時含有高效抗老成分： 自律彈力蛋白複合物、馬齒莧、穀胱甘肽、 雙重玻尿酸與褐藻，賦予肌膚緊實彈力。

＃g&h 植萃潤澤身體乳，售價340元

▲DIOR,DR. BARBARA STURM,Acqua di Parma,g&h,身體,保養,。（圖／品牌提供）

從1800種植物裡面找到對肌膚最好又穩定的成分，g&h全面進攻身體保養系列，一次多達13項身體護理產品，其中，身體乳更是不含刺激物質的100%純素配方、零殘忍無動物實驗，高雅的花果香調，一抹就滲透進肌膚底層，打造絲滑如綢緞般的水煮蛋肌。

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關鍵字：

DIOR, DR. BARBARA STURM, Acqua di Parma, g&h, 身體, 保養

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