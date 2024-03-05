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追劇熬夜、吃辣太油頭皮冒痘？4個生活養護技巧化解NG狀態

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、達志示意圖

春季氣候溫差變化莫測，加上假期熬夜睡眠作息不規律，頭皮也跟著爆發冒痘，進而出現髮肌油脂分泌失衡、頭皮毛囊炎、泛紅搔癢等現象，日常保養不容忽視，皮膚科醫師鄒嘉倫就分享頭皮養護秘訣，應從日常溫和養護潔淨做起。

▲頭髮,髮型,髮,蓬鬆髮,保養,嫩唇,。(圖／達志示意圖)

＃毛囊炎的好發　與熬夜作息、壓力、氣溫有關

鄒嘉倫指出，毛囊炎的好發，與生活作息、壓力、悶熱氣候相關，近期診間許多患者因反覆毛囊炎所困擾，連日熬夜追劇晚睡，頭皮痘痘也跟著復發，頭皮毛囊炎以毛囊為中心之紅色丘疹及膿皰，伴隨搔癢感、疼痛、結節囊腫，屬於皮膚常見疾病，容易因環境溫度、汗水、油脂的分泌增加而反覆復發。

▲艾瑪絲,juliArt,鄒嘉倫,皮膚科,彩妝。（圖／品牌提供）

＃做好日常頭皮潔淨養護　維持頭皮清爽健康　　

想維持頭皮清爽健康，鄒嘉倫表示，做好頭皮清潔養護，減少暴露於誘發因子，能幫助避免毛囊炎反覆發作，比如：運動流汗後立即擦拭清潔更換乾淨衣物、洗髮水溫不宜過高、維持正常規律作息、選擇溫和清爽液態質地洗髮精，像是含有甘草次酸複合物、植萃檸檬酸成份，溫和潔淨軟化頭皮油垢角質，維持頭皮健康與生活品質。

【推薦單品】

＃艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，售價350元

▲艾瑪絲,juliArt,鄒嘉倫,皮膚科,彩妝。（圖／品牌提供）

以液態洗髮精做為頭皮第一遍清潔，蘊涵6大植萃舒爽配方，獨特明星成份小分子甘草次酸複合物，協助肌膚調理與舒緩，提升頭皮防護力，乾髮使用無需加水即可輕柔起泡，溫和淨化頭皮，建議可以搭配手指按摩1分鐘，全方位清潔淨化油污。

＃juliArt 甘草次酸角質淨化液，售價1080元

▲艾瑪絲,juliArt,鄒嘉倫,皮膚科,彩妝。（圖／品牌提供）

juliArt品牌推出經典的甘草次酸角質淨化液，裡面添加甘草次酸複合物，可以達到漸進式控油及調理頭皮，透過檸檬酸複合物溫和軟化老廢角質，水狀的質地可以輕鬆起泡，天然植萃的香氣，在洗髮的瞬間也可以達到療癒的放鬆香氣。

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關鍵字：

艾瑪絲, juliArt, 鄒嘉倫, 皮膚科, 彩妝

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