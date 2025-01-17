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天冷易疲憊？「5種食物」幫你提振精神　水沒喝夠也會累

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

天氣一冷就會感覺特別疲憊，就想放空懶懶得不想動，這時候補充對的飲食能幫你改善疲憊，盤點5款食物幫你提升活力、打起精神來。

▲▼增加活力食物。（圖／Unsplash）

#香蕉

香蕉富含天然糖分和纖維，能迅速補充能量，同時維持血糖穩定。此外，香蕉中的鉀有助於緩解疲勞感，特別適合運動後或身體耗能時食用。

#堅果

堅果像是杏仁、核桃、腰果，堅果含有豐富的健康脂肪、蛋白質和鎂元素，能穩定血糖，提供持續的能量來源。特別是鎂，對於減輕肌肉疲勞和改善精神狀態有顯著幫助。

#全穀類食物

全穀類食物像是燕麥、藜麥、糙米，含有豐富的複合碳水化合物，可提供長時間穩定的能量。它們還富含維生素B群，有助於支持身體的新陳代謝和能量轉化，緩解疲憊。

▲▼增加活力食物。（圖／Unsplash）

#深綠色蔬菜

深綠色蔬菜像是菠菜、羽衣甘藍、綠花椰菜，富含鐵、鎂和葉酸，能改善貧血和氧氣供應不足引起的疲勞。鐵有助於攜氧至全身，提升身體的活力。

#優格搭配水果

優格含有益生菌和優質蛋白質，能促進腸道健康並穩定能量水平。將優格搭配富含抗氧力高的水果，像是藍莓、草莓、奇異果食用，能增強免疫力，同時提供清爽的活力感。

▲▼增加活力食物。（圖／Unsplash）

最後也提醒大家，除了補充以上5種食物以外，每天喝足充足的水分也很重要，因為有的時候疲憊是因為脫水引起的疲勞，另外飲食也需適量攝取，若是暴飲暴食也以免加重腸胃負擔。

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