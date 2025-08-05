曖昧突然沒下文？「無疾而終」3大主因：其實早就被當成備胎





▲以下就來分析「曖昧無疾而終」的背後，其實藏有3大潛在原因。（圖／IG）



記者鮑璿安／綜合報導

戀愛最令人惋惜的，往往不是分手，而是還沒開始就結束，不少人都有過曖昧期對方突然消失、既沒吵架也沒冷戰，卻從此沒了下文的經驗。為什麼明明前一晚還甜蜜訊息，隔天卻人間蒸發？以下就來分析「曖昧無疾而終」的背後，其實藏有3大潛在原因，當你看懂這些，也許能更早抽身、不再白等。

1. 只是想要陪伴，不是真的喜歡你

曖昧期最容易讓人誤解的，就是「訊息秒回」與「甜言蜜語」，但其實有些人只是暫時寂寞，想找個人排解空虛。當他們找到新的重心，或前任回頭、生活有變化，就會突然對你冷淡，因為從一開始你就只是他的情緒支撐，不是真正的對象。

2. 當你越來越真心，他反而開始退後

當一方投入愈深、想要確認關係的時候，對方卻可能因為害怕承諾而選擇逃避。這種「不想負責」的逃跑式曖昧者，在感受到壓力時會選擇斷聯，既不給答案，也不讓你死心。留下來的人，常常在「是不是我做錯了什麼」的懊惱中來回自責。

3. 你不是唯一選項，只是備胎之一

在交友App盛行的時代，「一心多用」早已不是秘密，有些人會同時與多人互動，觀察誰的條件最好、誰最容易掌控，甚至連曖昧也能當成「比稿」。一旦他認定另一人更有勝算，就會毫無預警地斷開所有曖昧聯繫，讓人措手不及。