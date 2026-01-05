冬季養生秘訣大公開！「3招」教你提升氣色不費力

▲冬季天冷容易讓人氣血不足。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近期氣溫持續下降，氣溫低又空氣乾燥，不只容易讓人感到疲倦，就連肌膚、氣色與身體狀態也會明顯受到影響。若忽略保養與調理，像是肌膚乾癢、暗沉、氣血不足、手腳冰冷都可能找上門。其實，冬天正是「養」的最佳時機，只要從生活習慣、飲食與美容保養同步調整，就能在寒冷季節中養出好氣色，為來年打好基礎。

#由內而外的溫補飲食

冬季養生重點在於「溫補不燥」。建議可以多攝取富含蛋白質與鐵質的食物，如雞肉、魚類、黑芝麻、紅豆、紅棗與枸杞，有助於補氣血、改善臉色蒼白。湯品方面，薑湯、山藥排骨湯、香菇雞湯都是不錯的選擇，既暖身又能提升代謝。飲品建議以溫熱為主，避免冰飲，讓腸胃與循環維持順暢。

#肌膚需要加強保濕

低溫與冷風會加速水分流失，冬天保養應著重「鎖水與修護」。洗臉避免使用過熱的水，潔面後立即補水，可先使用化妝水濕敷，再疊加精華與乳霜，加強皮脂屏障。身體肌膚則建議洗澡後3分鐘內塗抹乳液或身體油，能有效減少乾癢與脫屑問題。

#天冷好眠養出好氣色

冬天日照短，更要重視作息規律。充足睡眠能促進肌膚修復與荷爾蒙平衡。睡前可用熱水泡腳10-15分鐘，搭配簡易按摩，幫助放鬆、改善手腳冰冷，也有助於入眠。適度運動如瑜伽、伸展或快走，幫助促進血液循環，讓氣色自然紅潤。