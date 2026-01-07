fb ig video search mobile ETtoday

不想家裡被看光光　伊萊克斯800掃拖機器人主打「隱私」

>

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯800掃拖機器人主打隱私訴求，帳戶資訊上傳遵守歐盟規範。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著掃拖機器人成為不少家庭的日常清潔主力，產品是否搭載鏡頭、資料會不會被上傳雲端，也逐漸成為消費者選購時的重要考量。伊萊克斯近日在台推出 800 全能掃拖機器人，主打在維持主流水準清潔配置的同時，將資料蒐集與隱私保護列為設計重點，鎖定對智慧家電便利性與隱私安全同樣在意的消費者。伊萊克斯 800 全能掃拖機器人預計於 3 月在台上市，售價 21,900 元。

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

伊萊克斯 800 全能掃拖機器人具備自動集塵、自動補水、拖布清洗與烘乾等功能，清掃完成後可自行回到基座處理髒污與耗材。基座支援 65 度 C 熱水洗布與 60 度 C 熱風烘乾，減少拖布長時間潮濕可能產生的異味問題。

而清掃過程中掃拖機器人透過前方鏡頭與感測器，進行避障判斷，可辨識電線、鞋襪或地面常見雜物，降低卡住或纏繞的機率。品牌強調，這類鏡頭設計僅用於即時避障，採「即時辨識、即時刪除」的處理方式，影像僅供當下辨識使用，不到一秒即完成刪除，不保留於機器或雲端，從根本杜絕隱私外洩的疑慮。此外，機器人本身不具備收音功能，家中的對話與生活聲音不會被錄製。

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

透過第三方語音助理如 Google Assistant、Amazon Alexa 串接使用，仍可提供語音操控，其帳號與清掃資料則依歐盟 GDPR 規範管理，捨棄即時影像監控、遠端看家等應用，換取較為保守的資料使用方式，讓鏡頭僅限於清潔判斷用途。對於擔心居家畫面被留存，卻仍希望保有智慧避障與全自動清潔流程的消費者而言，提供另一種產品選擇。

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

英國家電品牌Dyson近期話題不斷地「筆型吸塵器PencilVac Fluffycones」，也在台灣正式開賣，以筆直輕巧的風格亮相，機身僅重1公斤，使用者打掃時終於能把肩頭重擔減輕了。

「筆型吸塵器」PencilVac 內建 Dyson 史上最小最快的 Hyperdymium 馬達，直徑僅 28 毫米，長得就像一支細細的筆，支援每分鐘 14 萬的轉速，強調在筆直輕量的外型下，可維持強勁吸力，其設計特別適合日常隨手清潔，包括書架角落落塵、沙發縫隙，或煮飯後廚房地板上的碎屑，都能快速處理。「PencilVac Fluffycones」鉛筆吸塵器在台已經上市，官方定價為 21,900 元。

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

關鍵字：

伊萊克斯, 掃拖機器人, 800全能掃拖機器人, 居家清潔, 隱私安全, GDPR, 智慧家電, 掃地機選購, 鏡頭避障, 全自動掃拖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

ET Fashion

推薦閱讀

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

安格斯12星座一周運勢1／5-1／11　巨蟹更清楚誰是真的支持你

氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

氣溫驟降氣色差？中醫傳授「5個方法」教你養好氣血　

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運 你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招 安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手 上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職 為何時髦精人手一條「三角圍巾」　5款保暖百搭推薦清單今冬必須擁有 躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質 擺脫比較焦慮！「3個方法」教你穩定心態、不被他人評價左右

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面