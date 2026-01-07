不想家裡被看光光　伊萊克斯800掃拖機器人主打「隱私」

▲伊萊克斯800掃拖機器人主打隱私訴求，帳戶資訊上傳遵守歐盟規範。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著掃拖機器人成為不少家庭的日常清潔主力，產品是否搭載鏡頭、資料會不會被上傳雲端，也逐漸成為消費者選購時的重要考量。伊萊克斯近日在台推出 800 全能掃拖機器人，主打在維持主流水準清潔配置的同時，將資料蒐集與隱私保護列為設計重點，鎖定對智慧家電便利性與隱私安全同樣在意的消費者。伊萊克斯 800 全能掃拖機器人預計於 3 月在台上市，售價 21,900 元。

伊萊克斯 800 全能掃拖機器人具備自動集塵、自動補水、拖布清洗與烘乾等功能，清掃完成後可自行回到基座處理髒污與耗材。基座支援 65 度 C 熱水洗布與 60 度 C 熱風烘乾，減少拖布長時間潮濕可能產生的異味問題。

而清掃過程中掃拖機器人透過前方鏡頭與感測器，進行避障判斷，可辨識電線、鞋襪或地面常見雜物，降低卡住或纏繞的機率。品牌強調，這類鏡頭設計僅用於即時避障，採「即時辨識、即時刪除」的處理方式，影像僅供當下辨識使用，不到一秒即完成刪除，不保留於機器或雲端，從根本杜絕隱私外洩的疑慮。此外，機器人本身不具備收音功能，家中的對話與生活聲音不會被錄製。

透過第三方語音助理如 Google Assistant、Amazon Alexa 串接使用，仍可提供語音操控，其帳號與清掃資料則依歐盟 GDPR 規範管理，捨棄即時影像監控、遠端看家等應用，換取較為保守的資料使用方式，讓鏡頭僅限於清潔判斷用途。對於擔心居家畫面被留存，卻仍希望保有智慧避障與全自動清潔流程的消費者而言，提供另一種產品選擇。

英國家電品牌Dyson近期話題不斷地「筆型吸塵器PencilVac Fluffycones」，也在台灣正式開賣，以筆直輕巧的風格亮相，機身僅重1公斤，使用者打掃時終於能把肩頭重擔減輕了。

「筆型吸塵器」PencilVac 內建 Dyson 史上最小最快的 Hyperdymium 馬達，直徑僅 28 毫米，長得就像一支細細的筆，支援每分鐘 14 萬的轉速，強調在筆直輕量的外型下，可維持強勁吸力，其設計特別適合日常隨手清潔，包括書架角落落塵、沙發縫隙，或煮飯後廚房地板上的碎屑，都能快速處理。「PencilVac Fluffycones」鉛筆吸塵器在台已經上市，官方定價為 21,900 元。