CES 2026／LG比手機還薄「壁紙電視」現身　無縫貼牆家裡更美了

▲LG OLED evo W6 的無線壁紙電視。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

你能想像電視如同海報一樣貼在牆面上的情景嗎？韓廠 LG 在今年 CES 展中亮相的最新 W 系列 OLED「壁紙電視」，幾乎達到這樣的場景，電視機身僅 0.9 公分比手機還薄，透過專屬的壁掛設計與無線連接，達到完全貼合牆面的目標，電視不再是室內佈置的殺手，搖身一變成為加分空間的必要之物。

LG 電子在 CES 2026 正式宣布經典的「Wallpaper」系列回歸，推出型號為 LG OLED evo W6 的無線壁紙電視，為了展現它的輕盈感，在發表會廠商電視被兩條細線輕輕吊起，彷彿在對世人宣告，電視不再是你想像的那個樣子。W 系列的回歸再次定義電視的發展型態，對於現代居家來說，家電傢俱化與藝術化已是重點趨勢。

雖然 0.9 公分並非 LG 最纖薄的機身數字，但能夠達到 W6 的 0.9 公分薄型、並兼顧高效能與高畫質，在不到 1 公分的厚度中實現絕非易事，工程團隊在關鍵零組件的精密微型化，加上內部架構的徹底重新設計，才能擁有這種效果，加上無線連接的科技與改良版壁掛架，讓 W6 能夠從邊緣到邊緣完全平貼於牆面。

而機身的線除了電源線外，全部整合至獨立的無線傳輸盒，透過 60GHz 的無線頻段，將 4K 解析度、165Hz 更新率的高規格影像與杜比全景聲，傳送到牆上的螢幕，傳輸盒子可以放在沙發旁的邊几，或是藏在電視櫃裡，讓電視呈現的視覺感不受干擾。

W6 採用 Hyper Radiant Color Technology（超輻射色彩技術） 與 Brightness Booster Ultra，亮度比傳統 OLED 電視高出 3.9 倍，內建的第三代 α11 AI 處理器也讓效能創新高，並整合 LG 的 AI 「情感智慧」，能辨識不同使用者的聲音，提供個人化結果與當下情境切換，使用者想欣賞畫作時可自動精準還原藝術品的質感；當需要放鬆時，它能自動切換至 Mood Mode，配合家中的燈光，營造出最舒適的休憩角落。

▲Samsung Unveils World’s First 130-Inch Micro RGB TV。（圖／三星全球官網）

三星電子打破了過去強調「更亮、更大」的硬體規格戰，發表核心技術 Vision AI Companion (VAC)，將其導入全新 130 吋旗艦 Micro RGB 螢幕。這意味著未來的電視不再只是一塊被動顯示的玻璃，而是擁有視覺與大腦的產物，能與你對話、甚至幫你做家事的智慧中樞，成為「AI 生活伴侶」。

過去只能被動接收畫面，透過 AI Soccer Mode Pro，電視會自動優化球場的草地色彩與觀眾歡呼聲效，你甚至可以隨時詢問 AI：「現在拿球的球員是誰？」或是「這位球員今年的進球數據如何？」螢幕上會即時顯示相關資訊。或是觀看做菜節目，VAC 就能辨識料理內容、搜尋食譜，並直接將備料清單傳送到家中的 Family Hub 智慧冰箱，讓電視具備了理解畫面內容的能力，改變觀眾與螢幕的互動方式。

而 130 吋的 Micro RGB 電視，外型搭配極窄邊框的 Timeless Frame 設計，讓電視在待機時像一幅掛在牆上的藝術品，開機後則讓畫面彷彿懸浮於空中，消弭了科技產品的冰冷感。