萬寶龍鋼筆精雕天馬迎新年　駿馬筆記本、袖扣配成套秀好品味

▲萬寶龍生肖與符號系列馬年限量版512鋼筆（右起） 214,300元，袖扣17,500元， 墨水1,600元， 筆記本3,000元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年來臨，萬寶龍（Montblanc）依循美好傳統推出「生肖與符號」系列書寫工具，涵蓋新年生肖主題的「生肖傳說」馬年限量版512，以及致敬東方神話生物的「尋龍之旅」蟠龍限量版88與限量版8。系列作品以東亞神話與傳說為靈感，結合品牌經典工藝與創新設計，透過筆款細節講述流傳千年的文化故事，展現生肖與象徵符號在東方文化中的深遠影響。

萬寶龍「生肖傳說」馬年限量版512，象徵活力、雄心與創新精神，筆款以Ag 925純銀筆蓋搭配手工鐫刻駿馬圖騰，靈感源自中國神話中的「天馬」，並融入祥雲與中國結等吉祥元素；鍍鉑金筆身與鑲嵌托帕石的筆尾，呼應馬年的活力意象。Au 750純金筆尖刻有飛馬圖案，全球限量512支，品牌同步推出深紅色墨水、馬年主題筆記本與純銀袖扣可配成套。





▲萬寶龍尋龍之旅蟠龍限量版88鋼筆，785,800元。

「尋龍之旅」系列則以東亞神話中的蟠龍為主角，分別推出限量版88與極致珍稀的限量版8。筆款以純銀、純金及純白金材質結合高浮雕與寶石鑲嵌工藝，呈現蟠龍盤繞天地的神秘形象，並以黃色象徵五行中的「土」，寓意自然能量與祥瑞庇佑。奢華版的限量8鋼筆的金龍鑲嵌黃色藍寶石，而龍首與龍爪則以Au 750純金打造，筆蓋頂端鑲有MONTBLANC鑽石標誌，流露尊貴氣息。





▲萬寶龍尋龍之旅蟠龍限量版8鋼筆，歐元200,000元。

法國精品品牌S.T. Dupont也為農曆新年推出火馬之年系列，以火象意念貫穿設計核心，將火馬象徵的進取、速度與能量精神融入品牌經典工藝之中，結合紅色亮漆與金色細節顯得喜氣，新作涵蓋 Ligne 2、Slim 7、Slimmy 打火機，以及 Line D Eternity書寫工具與雪茄配件等多元品項，設計上保留品牌標誌性的線性比例、金屬結構與機械手感，並以馬匹雕刻與火焰線條作為細節點綴；製作工法則運用亮漆拋光、金屬雕刻與移印技術，呈現穩定光澤與細膩層次，整體於法國工坊完成，延續 S.T. Dupont 對「Made in France」工藝品質的堅持。







▲S.T. Dupont 2026火馬之年系列LIGNE2 Lighter打火機（左）64,000元與鋼筆。（圖／S.T. Dupont提供，以下同）





▲S.T. Dupont 2026火馬之年系列鋼珠筆（左）34,000元，打火機64,000元