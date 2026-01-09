SABON璀璨茉莉限量系列回歸、香奈兒CHANCE系列全面更新

記者曾怡嘉／綜合報導

日常生活中點綴香氛能療癒人心，SABON璀璨茉莉限量系列重新回歸，從洗沐保養到居家擴香一應俱全，香奈兒的CHANCE系列也全部更新，紫色霓幻、粉紅甜蜜、綠色氣息更消費者不同的嗅覺體驗。

SABON璀璨茉莉限量系列2026年重新回歸，以珍貴的茉莉原精為核心，由茉莉綠葉的清新揭開序幕，蓮花的水感透明與竹香的清爽氣息相互交織，同時並於沐浴與保養單品中添加茉莉純露，為肌膚帶來潤澤、舒緩呵護。

▲SABON 璀璨茉莉明星三部曲推薦組 ，1,580元。

旅行可攜的容量設計，適合作為第一次認識璀璨茉莉的入門組合，讓你從清潔、磨砂、修護開始，享受清新療癒的沐浴時光。

▲璀璨茉莉典藏擴香組，245ml，2,980元。

茉莉綠葉與竹子的清新綠意揭開序幕，隨後茉莉香氣在空氣中緩緩展開，最後柔和檀香與麝香收尾，營造清透卻安定的空間氛圍。

▲香奈兒 CHANCE 粉紅甜蜜系列。

香奈兒以 CHANCE 系列開啟一段關於幸運與愛的宣言。對嘉柏麗·香奈兒而言，機運從來不是偶然，而是源於一場恰逢其時的相遇，當你以真誠、柔軟、勇氣迎向生活的每一個瞬間，它便悄然降臨。

香奈兒將香氛幻化為嶄新的體驗形式，讓每日的自我呵護也能成為召喚幸運與愛的儀式。CHANCE 紫色霓幻系列、CHANCE 粉紅甜蜜系列與 CHANCE 綠色氣息系列：三款香氛各提供沐浴露、身體乳和身體香氛精油等三種不同體驗，可用掌心取適量按摩塗抹，或直接噴灑於肌膚上使用。