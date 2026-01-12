宋仲基台北街頭秀香菜餅乾　穿低調帽T 5000元有找

▲宋仲基正裝帥氣出席金唱片獎，擔任頒獎人。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男神宋仲基睽違9年來台，10日擔任在台北大巨蛋舉辦的第40屆金唱片大獎（Golden Disc Awards）頒獎人，當天他身穿正裝帥氣登台，頒發專輯年度大獎給「Stray Kids」，今（12日）他加碼分享遊台北的點滴，他頭戴鴨舌帽、身穿比利時潮牌Suspicious Antwerp 灰色帽T一派休閒，更吸睛是他拿著香菜口味的多力多滋露出燦爛笑容，接地氣模樣讓人好感度破表。





▲宋仲基在台北街頭笑著拿香菜口味的多力多滋。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）

宋仲基在台北市基隆路與信義路交叉口留下到此一遊照，他穿2017年創立的比利時品牌Suspicious Antwerp 灰色帽T約5,000元有找，此品牌以簡約中性風格且舒適的服飾著稱，他的帽T僅在背後繡有「Suspicious」字樣，低調設計收服他的心。





▲宋仲基拿著台北環保兩用袋裝零食。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）

此次台灣行是宋仲基歷經與宋慧喬離婚、2023年再婚英國前女星凱蒂並升格當雙寶爸後首次訪台，他入境隨俗，拎著裝滿零食的台北環保兩用袋現身信義區，還秀出香菜口味的多力多滋開心大笑，讓台灣粉絲倍感親切，向他介紹台灣還有許多香菜口味餅乾可選擇。





▲宋仲基穿的帽T出自比利時潮流品牌Suspicious Antwerp 。（圖／翻攝hi_songjoongki IG）