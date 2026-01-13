趙露思《許我耀眼》同款包買得到！RABEANCO台南新店話題款一次看

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

輕奢皮革品牌 RABEANCO 宣告進軍南台灣，正式於 MITSUI OUTLET PARK 台南開幕，不只帶來 2026 春夏全系列新品，更同步引進《許我耀眼》中趙露思同款包，以下一次講解必買款式！

▲▼ 輕奢皮革品牌 RABEANCO 。（圖／品牌提供）

▲▼ 輕奢皮革品牌 RABEANCO 。（圖／品牌提供）

▲輕奢皮革品牌 RABEANCO 宣告進軍南台灣，正式於 MITSUI OUTLET PARK 台南開幕 。（圖／品牌提供）

▲▼ 輕奢皮革品牌 RABEANCO 。（圖／品牌提供）

▲▼ 輕奢皮革品牌 RABEANCO 。（圖／品牌提供）

▲趙露思在《許我耀眼》中背上RABEANCO DON Hobo Bag 。（圖／品牌提供）

▲▼ 輕奢皮革品牌 RABEANCO 。（圖／品牌提供）

▲SAOIRSE Belt Soft Structural 系列 。（圖／品牌提供）

RABEANCO 一向以質感皮革與俐落結構見長，本次門市完整呈現品牌的核心精神，尤其在「Smart Structure」的立體輪廓設計上更能感受工藝細節，保留皮革柔軟觸感，成為通勤或是外出遊玩時的實用款式。最適合通勤女孩的 It Bag就是 SAOIRSE Belt Soft Structural 手提袋，一體成型的粒面牛皮低調卻精緻，扣環造型點綴成為品牌經典符號。趙露思在《許我耀眼》中以一身簡潔白T、淺色牛仔褲的日常造型登場，搭配 DON Hobo Bag也引發討論，這款矩形肩背包採用的是觸感柔軟的皮革，讓包身在使用時會呈現出輕鬆的凹摺線條，帶出不經意的鬆弛感，包款側邊附上可調式背帶實用度極高。

▲▼ 輕奢皮革品牌 RABEANCO 。（圖／品牌提供）

▲CUBE-II 大型單肩斜背袋 。（圖／品牌提供）

另一款同樣受到注意的是 UNNI Baguette 單肩袋，修長俐落的線條搭配十字壓紋全粒面牛皮，外型優雅又耐用。若喜歡設計感更強的包型，台南獨家款式CUBE-II 多用途背袋必須入手，半立體三角輪廓搭配雙拉鍊與流蘇細節，背面大口袋讓收納更直覺。

同場加映冬季話題包款

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

▲Longchamp為經典包款換上節日限定造型。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款 。（圖／品牌提供）

Longchamp 的經典 Le Pliage Xtra，本季以金屬光澤打造「假日金色系」新風格，最具存在感的 Le Pliage Xtra Gold 化妝包與迷你包同步亮相。光澤皮革呈現柔軟蓬度，搭配珠寶般的鏈帶，無論手提或肩背都充滿節日感。不能錯過的還有以「冬季衣物」為靈感延伸出的 Cocooning 繭居包系列，Sweater Tote 以毛衣袖子打結作為手挽設計，像是把衣櫃裡的溫暖直接化成包；Glove Pochette 則把孩子般的手套造型變成手機小包與鑰匙包，能夠收納小物展現童趣；Beanie Bag 則把毛帽縮小成可肩揹或手拿的甜美包款。

輕奢包, 趙露思, 南台開幕, 通勤包, 設計包

